Погода в Днепре на август 2026: как завершится лето в городе

Август 2026 года в Днепре будет в основном жарким, почти без осадков и с переменной облачностью. Днем температура воздуха ожидается около +30°C, а ночью в последний месяц лета станет ощутимо прохладнее — около +18°C. Поэтому у жителей города есть благоприятный метеорологический прогноз для своих летних планов перед началом нового сезона.

Читай подробнее об августовской погоде в Днепре — в материале.

Погода в Днепре на август 2026: первая декада, с 01.08 по 10.08

В начале августа в Днепре будет сухая и жаркая погода, поэтому все, кто запланировали отпуска на этот месяц, не пожалеют.

С 1-го по 10-е число температура воздуха днем ​​от +30°C до +32°C, ночью ожидается +18…+19°C.

В этот период будет в основном солнечно или облачно с прояснениями.

В первую декаду месяца дождь в Днепре не ожидается.

Погода в Днепре на август 2026: вторая декада, с 11.08 по 20.08

С середины месяца температура в Днепре начнет постепенно снижаться. В этот период столбик термометра уже будет показывать +28…+32°C. Чем ближе к третьей неделе, тем ниже градусы.

Четыре дня – 11 и 12 августа, 15 и 20 августа – ожидаются пасмурными на протяжении всего дня.

В четверг, 20 августа, в Днепре будет немного дождить. Ночная температура в этот день +16°C, дневная — +28°C.

Погода в Днепре на август 2026: третья декада, с 21.08 по 31.08

Конец лета в городе прогнозируют также сухим и солнечным, с периодической облачностью.

Днем днепрян ожидает все еще теплая погода. Дневная температура: +26…+29°C, а ночью уже: +15…+16°C.

Последний день лета в Днепре должен быть с переменной облачностью и без осадков, с приятной температурой +27°C.

Ранее мы писали о пляжах в Днепре 2026: на каких локациях можно отдохнуть и позагорать, пока лето еще не закончилось.

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