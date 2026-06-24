Пляжи в Днепре 2026: в каких локациях можно отдохнуть и позагорать

В летний сезон 2026 прибрежные зоны Днепра стали главными локациями для отдыха тысяч горожан.

Читай, какие пляжи в Днепре официальными и неофициальными, и где можно провести хорошо свое время на берегу водоема — в нашем материале.

Официальные коммунальные пляжи Днепра

Пляж на Монастырском острове

Эта локация остается одной из главных визиток города и самым популярным местом для семейного и спортивного досуга на правом берегу.

Здесь капитально отремонтировали центральную дорогу, установили современную детскую площадку из восьми элементов, обновили три раздевалки и две душевые кабины.

Для удобства отдыхающих и обеспечения безбарьерности от центральной аллеи до береговой линии проложили два больших деревянных трапа.

Очередные бригады работают на острове ежедневно, включая выходные, обеспечивая скашивание травы, очистку урн и механизированное просеивание песка от мелкого мусора и прошлогодних листьев.

Пляж Сагайдак

Бывший Мануйловский пляж – единственная официальная коммунальная зона отдыха на левом берегу Днепра, расположенная у начала проспекта Слобожанского. Локация известна своей широкой песчаной полосой, просторной прибрежной зоной и панорамным видом на правобережную часть города.

В рамках подготовки к лету коммунальные службы обновили и покрасили все элементы пляжной инфраструктуры – солнцезащитные навесы, лавки для отдыха и кабинки для переодевания.

Песок на территории регулярно очищается спецмашинами, а рядом с пляжем функционируют зеленые парковые зоны, беседки и детские площадки, что делает его востребованным для ежедневного отдыха местных жителей.

Пляж в Приднепровске

Официальная зона отдыха, расположенная на территории Приднепровского парка, отличается от других городских пляжей более спокойной и уютной атмосферой.

Она гармонично сочетает упорядоченный выход к воде, песчаный берег и тенистые парковые аллеи с зелеными насаждениями.

Локация является основным местом летнего досуга для жителей одноименного жилмассива, которые приходят сюда для семейных пикников, вечерних прогулок у реки и занятий спортом на свежем воздухе.



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Неофициальные пляжи Днепра

Днепровские Мальдивы на жилом массиве Парус

Эта популярная локация на западной окраине города образовалась на месте бывшего песчаного карьера. Благодаря светлому намывному песку и прозрачной воде с голубым оттенком место получило свое народное название и в жаркие дни привлекает сотни отдыхающих.

Несмотря на живописные виды и удобный пологий вход в воду, который ценят родители с детьми, у зоны нет официального статуса.

Главной проблемой Днепровских Мальдив остается отсутствие централизованного вывоза бытовых отходов и обустроенных мусорных площадок, поэтому экологическое состояние территории полностью зависит от культуры посетителей.

Карьер на Красном Камне

Живописный глубокий водоем, окруженный гранитными падежами и густой зеленью, возник на месте бывшего промышленного карьера, где в середине прошлого века прекратили добычу гранита из-за затопления подземными источниками.

Локация имеет уникальную природную атмосферу и уже более сорока лет используется жителями окружающих жилых массивов для отдыха и загара.

Вода здесь визуально прозрачна, однако из-за значительной глубины, специфического рельефа дна и отсутствия постов спасателей пребывания в воде опасно, а сама территория не входит в перечень объектов коммунального ухода.

Озеро Котлован

Искусственный водоем на левом берегу города, известный также как Криничное озеро, образовался в 1970-х годах как песчаный карьер, который впоследствии заполнился чистыми подземными источниками и водой из реки Самара.

Особенностью озера является постоянный приток холодной родниковой воды, благодаря чему она дольше сохраняет свежесть. На берегах Котлована собираются рыбаки, спортсмены и семьи с детьми.

Местные жители положительно отмечают природное разнообразие зоны, где обитает много птиц, однако выражают пожелания относительно необходимости дальнейшего благоустройства и очистки берегов от бытового мусора.

Другие неофициальные пляжные локации

Среди других природных зон, которые днепряне традиционно выбирают для летнего релакса, выделяются

пляжи на жилом массиве Ломовский (бывший Фрунзенский),

естественная коса на жилом массиве Победа,

прибрежная полоса в районе сквера Прибрежный

а также стихийные места отдыха на жилом массиве Солнечный.

Все эти территории обеспечивают доступ к прохладе в жаркие дни, однако экологи и представители городских властей настойчиво призывают граждан быть максимально осторожными у воды, строго соблюдать правила безопасности, не оставлять после себя мусор и бережно относиться к экосистеме реки Днепр.

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