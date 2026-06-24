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Пляжи в Днепре 2026: в каких локациях можно отдохнуть и позагорать

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 24 июня 2026, 14:00 4 мин.
пляжи в днепре
Фото Unsplash

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