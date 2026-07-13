Досуг Погода

Погода в Буковеле на август 2026: погода в августе и ждать ли дождей

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 июля 2026, 19:00 2 мин.
Погода в Буковеле август 2026: чего ждать туристам
Фото Pexels

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