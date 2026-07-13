Погода в Буковеле на август 2026: погода в августе и ждать ли дождей

Август в Карпатах традиционно считается одним из лучших месяцев для отдыха. Если верить предварительному прогнозу, погода в Буковеле 2026 будет достаточно комфортной: без сильной жары, с прохладными ночами и периодическими дождями.

Какой будет погода в августе в Буковеле 2026

По предварительным прогнозам, в Буковеле 2026 года в августе будет переменчивой. В начале месяца дневная температура будет колебаться в пределах +18…+21 градуса, а ночью столбики термометров будут опускаться до +11…+14 градусов.

В первую неделю ожидается чередование солнечных и дождливых дней. Кратковременные осадки прогнозируют 3, 4, 6, 7 и 8 августа, тогда как 1, 2 и 5 августа будет более благоприятной для прогулок.

Во второй декаде месяца в Буковеле, Украина, станет более стабильной. С 9 по 18 августа будет преобладать переменная облачность с солнечными прояснениями, а температура днем будет держаться на уровне +19…+20 градусов. Лишь 19 августа возможен дождь.

Погода в Буковеле в конце августа в 2026

Последние дни лета принесут небольшое похолодание. С 20 по 31 августа дневная температура преимущественно составит +14…+18 градусов, а ночная снизится до +7…+11 градусов.

Осадки прогнозируют не каждый день — дожди возможны 28 и 30 августа, тогда как большинство остальных дней будут солнечными или с переменной облачностью. Именно в конце месяца погода станет более прохладной, что особенно комфортно для пеших маршрутов в горах.

Предварительный прогноз свидетельствует, что в Буковеле 2026 в Украине будет благоприятной для активного отдыха. Сильной жары не ожидается, а температура воздуха большую часть месяца останется комфортной для походов, велопрогулок и экскурсий.

Однако, отправляясь в Карпаты, стоит взять с собой легкую водонепроницаемую куртку или дождевик, ведь погода в горах может быстро меняться даже в солнечный день. Предварительные прогнозы могут уточняться ближе к датам.

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