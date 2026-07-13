Парк Знесенье во Львове: что посмотреть и как добраться

Региональный ландшафтный парк Знесенье — одна из самых интересных зеленых локаций Львова, где сочетаются природа, история и активный отдых. Здесь можно подняться на обзорные холмы, прогуляться по лесным тропам, отдохнуть у озера или устроить пикник. Рассказываем, где находится парк Знесенье во Львове, какой у него адрес, что посмотреть, как проложить маршрут и чем особенно это место.

Парк Знесенье: история

История парка Знесенье насчитывает не одно столетие. Археологи обнаружили здесь остатки славянского городища дохристианского периода, а также геологические памятники с окаменелостями морской фауны.

В конце XVIII века территория принадлежала семье Алембеков, а позже перешла во владение львовского бургомистра Францишека Лонгшампа де Берье. Именно тогда местность получила название Кайзервальд, или Императорский лес, поскольку ее дважды посещал император Иосиф II.

В начале XX века здесь работал первый в Украине луна-парк, а позже появился один из самых известных в тогдашней Польше лыжных трамплинов.

Статус регионального ландшафтного парка Знесенье официально получил в 1993 году.

Где находится парк Знесенье во Львове

Парк Знесенье расположен в восточной части Львова на Львовском плато. Территория раскинулась среди живописных холмов — гор Льва, Стефана, Баба и Хомец. Самая высокая точка парка достигает 377 метров над уровнем моря, поэтому отсюда открываются великолепные панорамы города.

По территории протекают ручьи Глубокий, Кривчицкий и Хомец, которые впадают в реку Полтву.

Итак, где находится парк? Удобнее всего попасть в парк через район Шевченковского гая или улицу Довбуша. Если планируете маршрут в парк Знесенье, сюда можно добраться общественным транспортом, автомобилем или пешком из центральной части Львова. Для навигации удобно воспользоваться онлайн-картами, введя запрос парк Знесенье карта.

Что посмотреть в парке Знесенье

Парк Знесенье — это место, где каждый найдет занятие по душе. Сюда приходят, чтобы отдохнуть от городского шума, насладиться живописными видами, провести время с семьей или друзьями либо активно провести досуг. Благодаря развитой инфраструктуре и большой территории парк одинаково хорошо подходит для неспешных прогулок, занятий спортом, велосипедных поездок и пикников на природе.

Ландшафтный парк впечатляет разнообразием природы и мест для отдыха. Здесь можно:

прогуляться по лесным тропам;

посетить обзорные площадки;

отдохнуть у водоема;

пройтись по Тропе здоровья;

покататься на велосипеде;

посетить веревочный парк;

устроить пикник в специально оборудованных местах.

Одной из самых популярных локаций остается озеро в парке Знесенье, возле которого оборудованы беседки, небольшой пляж и места для отдыха.

Для посетителей в парке созданы комфортные условия. Здесь есть:

беседки;

скамейки;

обзорные площадки;

детская и спортивная площадки;

футбольное поле;

баскетбольная площадка;

источник питьевой воды;

туалеты;

освещенные аллеи;

места для пикников;

маршрут для терренкура.

Любители активного отдыха могут воспользоваться велосипедными маршрутами или пройтись по Тропе здоровья.

На территории парка растут дуб обыкновенный и красный, бук, липа, граб, лиственница европейская, ель, сосна черная, клены, ясень, лещина и десятки других деревьев и кустарников.

Весной здесь можно увидеть анемоны, хохлатку, фиалки, а летом — лекарственные и медоносные растения, что делает парк особенно привлекательным для любителей природы.

Сегодня парк Знесенье является одним из крупнейших природных комплексов Львова, где можно совместить спокойный отдых, знакомство с историей города и активный досуг среди живописных пейзажей.

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