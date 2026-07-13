Фонд Елены Пинчук подписал меморандум с Минобороны: будут сотрудничать в сфере здоровья военных

Фонд Елены Пинчук в партнерстве с Министерством обороны Украины начал реализацию совместной инициативы, направленной на усиление системы профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C. Соответствующий Меморандум о сотрудничестве подписали Фонд Елены Пинчук и Департамент здравоохранения Министерства обороны Украины.

Партнерство предусматривает расширение доступа к тестированию и лечению ВИЧ и вирусных гепатитов во время прохождения военной службы. На базе Третьего армейского корпуса будет разработан алгоритм оказания медицинской помощи военнослужащим на различных этапах — во время службы и при эвакуации.

Эти документы должны стать основой политики общественного здравоохранения, чтобы сократить долю небоевых потерь личного состава.

Отдельным направлением станет разработка антидискриминационной политики в отношении военнослужащих, живущих с ВИЧ и/или вирусными гепатитами B и C. Этому будет предшествовать исследование уровня стигмы и дискриминации среди военнослужащих, результаты которого лягут в основу дальнейших системных решений.

— Полномасштабная война не только приводит к ранениям и боевым травмам наших воинов, но и резко обостряет вопрос ВИЧ. Профилактика и ранняя диагностика заболеваний — это требования нового подхода к здоровью военнослужащих. Наша цель — остановить распространение ВИЧ, создать систему, которая позволит военным своевременно получать помощь, избегать стигмы и сохранять качество жизни как во время службы, так и после её завершения, — отметила Елена Пинчук, основательница Фонда.

— Система здравоохранения в армии должна охватывать не только лечение ранений и боевых травм, но и комплексную профилактику заболеваний и их своевременную диагностику. Поэтому развитие направления общественного здравоохранения в секторе обороны является важной составляющей сохранения боеспособности армии и поддержки качества жизни военнослужащих, — отметил директор Департамента здравоохранения Министерства обороны Украины майор медицинской службы Дмитрий Самофалов.

Для усиления медицинских возможностей Третьего армейского корпуса Фонд предоставит экспресс-тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты B и C и сифилис, наборы реагентов для лабораторной диагностики, а также препараты для лечения гепатита C.

Отдельным направлением проекта является разработка и внедрение многоуровневой информационно-просветительской кампании, направленной на профилактику новых случаев инфицирования, повышение уровня осведомлённости о путях передачи ВИЧ и гепатитов, а также снижение уровня стигмы в военной среде.

Партнёрство направлено на разработку моделей медицинской помощи, которые в дальнейшем могут быть масштабированы на другие подразделения Сил обороны Украины и интегрированы в систему общественного здравоохранения сектора безопасности и обороны, в частности в сфере противодействия эпидемии ВИЧ и вирусных гепатитов.

Помощь военнослужащим должна быть комплексной, поэтому проект RECOVERY дополнила инициатива ВОЗВРАЩЕНИЕ, направленная на поддержку психического здоровья военнослужащих, ветеранов и членов их семей. Недавно в Днепре открыли первый такой центр психического здоровья.

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