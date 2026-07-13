Для тебя Новости

Фонд Елены Пинчук подписал меморандум с Минобороны: будут сотрудничать в сфере здоровья военных

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 июля 2026, 14:00 3 мин.
Фото к: Минобороны и Фонд Елены Пинчук усилят профилактику ВИЧ

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь