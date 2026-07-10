Парк Юность в Харькове: где находится и чем интересен

Парк Юность в Харькове — это уютный зеленый массив с интересной “биографией”. Он был задуман как детский городок советских времен, затем пришел в упадок, а после 2020 года получил совершенно новую жизнь.

Парк Юность в Харькове: адрес и как добраться

Парк расположен в западной части города, в Холодногорском районе, на самом выезде из Харькова в сторону микрорайона Залютино. Его официальный адрес: улица Полтавский Шлях, 196.

Добраться сюда очень легко. Можно доехать на метро до станции Холодная Гора. От метро в сторону Залютино ходят многочисленные маршрутки, автобусы, а также трамвай №3. Проехать нужно буквально несколько остановок до поворота на Залютино — парк раскинулся вдоль трассы, поэтому мимо ты точно не проедешь.

История парка Юность в Харькове: вагоны, замок и новое дыхание

Парк Юность открыли в 1978 году. По замыслу, это должен был быть уникальный детский развлекательный комплекс под открытым небом в спальном районе.

Центральным развлечением парка стал настоящий железнодорожный паровоз (в кабину машиниста можно было залезть и почувствовать себя главным в поезде).

К локомотиву прицепили два вагона. В одном из них — пассажирском — работал детский кинотеатр, где показывали мультфильмы, а в другом, товарном, создали пневматический тир.

Рядом построили большую двухъярусную кирпичную детскую крепость с башнями и деревянными мостиками, работали аттракционы и даже колесо обозрения.

В 1990-х и 2000-х годах парк пережил тяжелые времена: карусели порезали на металл, вагоны сгорели и были демонтированы, а замок превратился в опасные руины.

Однако летом 2021 года парк капитально реконструировали, и теперь это один из самых комфортных скверов района.

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Что интересного посмотреть в парке Юность сейчас

У самого входа в парк сохранилась советская входная стела с изображением профиля ребенка — след, который оставили как память об основании парка в 70-х годах.

В целом архитекторы не стали полностью уничтожать концепцию старого парка. Вместо разрушенного замка здесь построили огромный современный игровой городок в виде средневекового замка с безопасными лабиринтами, горками и лазалками.

Для подростков и молодежи обустроили крутую зону для тренировок, большой современный скалодром под открытым небом и специальную площадку (скейт-парк) с рампами для трюков на скейтбордах, роликах и BMX-велосипедах.

А еще на территории парка есть природный источник чистой воды — Холодногорский. К нему местные жители приходят с бутылями, а вокруг него обустроена красивая прогулочная зона.

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Источник фото: Кharkovgo.com.

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