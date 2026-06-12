Сад имени Тараса Шевченко в Харькове: все о главной визитке города

Сад имени Тараса Шевченко — ботаническая памятка природы местного значения, объект природно-заповедного фонда и один из главных символов Харькова.

Читай, что известно из исторического контекста об этом парке, каким был путь его развития до наших дней — в материале.

Парк имени Шевченко: исторические данные

История парка началась на рубеже XVIII–XIX веков, когда эта земля перешла от казацкого полковника Прокопия Куликовского к государственному советнику Григорию Шидловскому, а впоследствии — к опеке князя Дмитрия Кантемира.

В 1804 году имение на торгах приобрел Евгений Васильев, адъюнкт только что основанного Императорского Харьковского университета.

По инициативе выдающегося ученого и просветителя Василия Каразина территорию передали вуз под обустройство Университетского сада. Дальше парка Шевченко ждала такая история:

1805–1808 годы: известный паркостроитель Цетлер заложил главную ось ансамбля — липовую аллею. Из окрестных лесов под Куряжем и Песочином сюда привезли и высадили тысячи саженцев, превратив дикую дубраву в изысканный ландшафтный парк английского типа с террасами, беседками и оранжереей.

1808: в глубине сада открыли университетскую астрономическую обсерваторию, которая непрерывно функционирует и поныне.

1895 год: на базе пчеловодческой станции Южнороссийского общества акклиматизации основали Харьковский зоопарк — старейший в Украине.

1907 год: на главной аллее торжественно открыли памятник Василию Каразину. Монумент впоследствии несколько раз переносили, пока в 2004 году он не занял свое настоящее место у главного входа в ХНУ.

Новая эпоха для парка началась в 1933 году, когда городские власти демонтировали чугунное ограждение вдоль Сумской улицы, сделав вход полностью свободным и бесплатным для всех горожан.

В 1935 году на месте памятника Каразину построили монументальный 16,5-метровый памятник Тарасу Шевченко, который признан шедевром мировой скульптуры.

Для создания 16 бронзовых фигур окружающих пилон героев Кобзаря позировали звезды харьковского театра Березиль, в частности Наталья Ужвий и Амвросий Бучма. Тогда же сад получил свое современное имя – в честь Тараса Шевченко.

Во время нацистской оккупации парк испытал серьезные разрушения, а немецкое командование использовало его центральную часть как военное кладбище для захоронения высших офицеров Вермахта.

В 1946-1947 годах архитекторы Николай Арефьев, Елизавета Любомилова и Анна Маяк построили большой летний музыкальный театр.

В 1963 году над ним возвели уникальную седловидную железобетонную крышу на вантах, трансформировав сооружение в известный киноконцертный зал Украины.

Сад Шевченко в Харькове: что посмотреть

Современный вид Сад имени Тараса Шевченко приобрел после масштабной и капитальной реконструкции 2016–2019 годов, инициированной городским головой Геннадием Кернесом.

Несмотря на длительные дискуссии о высокой стоимости работ и вырубке части старых деревьев, ландшафт парка претерпел кардинальные урбанистические изменения.

Вместо аварийного старого оврага строители создали искусственное каскадное озеро с ночной подсветкой, фонтанами и обновленным пешеходным мостом, возведенным на месте исторического Люсиного мостика.

Вместо фонтана Каскад была обустроена монументальная гранитная лестница, а в нижней части построили новый многоярусный светомузыкальный фонтан с бронзовыми фигурами обезьян-музыкантов работы турецкого скульптора Сукру Эренлера.

Важной особенностью обновленного сада стало появление целой галереи скульптур, посвященных выдающимся деятелям, чья жизнь и творчество тесно связаны с Харьковом. Гуляя по аллеям, туристы и горожане могут сфотографироваться рядом с:

Академиком Владимиром Вернадским;

Режиссером Лесем Курбасом;

Кинорежиссером и актером Леонидом Быковым;

Певицей Клавдией Шульженко и композитором Исааком Дунаевским.

Кроме этого, в парке расположены памятный знак репрессированным кобзарям, памятник футбольному мячу с автографом Олега Блохина, оригинальный знак 50-я параллель и открытый в 2023 году памятник детям — жертвам российской агрессии.

Где находится Сад имени Шевченко

Расположенный в самом центре мегаполиса, парк занимает площадь в 27 гектаров и является уникальным городским пространством, где гармонично сосуществуют богатое историческое наследие, научные объекты и современная европейская инфраструктура.

Сад ограничен большой площадью Свободы, по улицам Сумской, Клочковской и Рымарской, а также непосредственно граничит с Харьковским зоопарком, Ботаническим садом и корпусами Харьковского национального университета.

Главной природной ценностью парка, кроме ста видов декоративных растений, является 20 реликтовых вековых дубов, возраст которых составляет от 200 до 300 лет — они являются живыми остатками коренных дубовых подснежников, защищавших подступы к Харьковской крепости с севера.

Фото: СКП “Харківзеленбуд” ХМР.

Раньше мы писали о Стрыйском парке – читай в материале его историю и на что можно посмотреть.

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