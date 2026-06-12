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Сад імені Тараса Шевченка в Харкові: все про головну візитівку міста

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 12 Червня 2026, 17:00 4 хв.
парк шевченка харків

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