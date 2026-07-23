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Лев напал на 5-летнего мальчика Полтавщины: ребенок в реанимации

Юлия Хоменко, редактор сайта 23 июля 2026, 10:00 2 мин.
Лев снова напал на человека в Котельве: жертвой стал 5-летний мальчик
Фото Pexels

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