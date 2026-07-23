Лев напал на 5-летнего мальчика Полтавщины: ребенок в реанимации

Выходные на Полтавщине обернулись настоящим ужасом для одной семьи. В поселке Котельва, прямо на территории центра реабилитации диких животных, лев набросился на пятилетнего мальчика. Сейчас малыш находится в больнице после серьезной операции, а правоохранители выясняют, как хищник смог добраться до ребенка.

Что с ребенком сейчас

Жизни мальчика, к счастью, ничего не угрожает, однако травмы серьезные. Хищник повредил ребенку ноги. После экстренной госпитализации в Детскую городскую клиническую больницу Полтавы малыша сразу забрали в операционную.

Как сообщила медицинский директор учреждения Елена Ананевич в комментарии Суспільному, хирургическое вмешательство прошло успешно.

— Сейчас мальчик находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Его состояние стабильное, — отметила врач.

Она также добавила, что маленький пациент находится под круглосуточным наблюдением медиков, а рядом с ним постоянно находятся родители.

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Как такое могло произойти: версия полиции

Тревожный звонок поступил в отделение полиции №4 (г. Зеньков) 21 июля около 14:00. Очевидцы сообщили, что ребенок пострадал от когтей и клыков царя зверей.

На место инцидента сразу выехала следственно-оперативная группа. По словам спикера Полтавского районного управления полиции Василия Зуба, сейчас следователи детально изучают все обстоятельства и проверяют, соблюдались ли в центре правила безопасности.

По факту нападения уже открыто уголовное производство. Речь идет о ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Если вину ответственных лиц докажут, им может грозить до трех лет лишения свободы.

Львы в Котельве нападают не впервые

Этот ужасный случай заставляет задуматься о безопасности подобных заведений, ведь для Котельвы это уже не первый инцидент с участием хищников. Чуть больше года назад, в июне 2023-го, в местном частном зоопарке лев напал на взрослого мужчину и серьезно его покусал.

Тогда полиция также проводила проверку, однако, как показывают нынешние события, проблема безопасного контакта людей с дикими животными в поселке до сих пор не решена.

А еще мы собрали важные вещи, которые стоит знать, прежде чем взять животное домой. Узнай подробнее перед тем, как стать пет-перентом.

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