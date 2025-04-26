Для тебя Родительство
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Бросают кошку на пол: почему дети проявляют агрессию к животным и что с этим делать

Ирина Танасийчук, журналист сайта 26 апреля 2025, 18:00
почему дети жестоко обращаются с животными
Фото Unsplash

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