Бросают кошку на пол: почему дети проявляют агрессию к животным и что с этим делать

Обычно дети обожают животных и с удовольствием тянутся к пушистикам, хотя и не всегда понимают, как именно нужно взаимодействовать. Поэтому кошек и собак часто вначале таскают за хвосты или слишком крепко обнимают.

Но одно дело, когда речь идет о первом знакомстве и нерассчитанных силах. Совсем другое, когда ребенок просто не эмпатирует животным и намеренно причиняет боль. Это может свидетельствовать о недостаточных усилиях родителей, а иногда является сигналом к ​​чему-то большему, чем просто воспитательная работа.

Ребенок, проявляющий агрессию к животным, не всегда делает это только потому, что плохой. Совершенно точно не стоит торопиться с выводами. Лучше разобраться в причинах и помочь наладить связь с четырехлапыми.

vikna.tv расспросили у психолога и психотерапевта ГО Центр психологической помощи Конфіденс Алины Смирновой, почему возникает детская жестокость к животным и что делать.

Какая бывает детская агрессия к животным и в чем проявляется

Агрессия к животным — это не всегда открытое физическое влияние. Она может быть заметна невооруженным глазом, а может проявляться совсем по-другому.

Например, словесная агрессия: “Я тебя выброшу!”, “Уходи, тупая кошка!”, “Сдохнешь — и новую купим”. Ребёнок может не задумываться, что животное тоже реагирует на интонацию, звук или угрозу.

— Иногда это игровые действия с элементами издевательства: тянет за хвост, за уши, проверяет, как кошка приземлится, закрывает в коробке, имитирует падение, — объясняет специалист.

Игнорирование потребностей животного тоже своеобразная жестокость. Не кормить, заливать пищу водой ради “эксперимента”, надевать тесную одежду и иным образом “шутить”.

Манипуляции происходят из-за чувства власти. Ребенок думает, что он более главный, что ему позволено все, потому что животное слабее и не ответит.

Такие действия часто начинаются как игра или копирование взрослых или медиа. Но они могут постепенно притупить эмпатию, превратить живое существо в объект для развлечения.

— И здесь важно не только остановить поведение, но и поговорить: почему ребенок так делает? Что ощущает животное? Что можно сделать по-другому?

Почему дети жестоко обращаются с животными и как на это влияют родители

По словам эксперта, в значительной степени именно родители отвечают за мировоззрение детей. Ведь именно в семье ребенок получает первые представления об отношении к живому, более слабому и зависимому.

— Если родители демонстрируют заботу, уважение, заботливость к животным — ребенок подражает этому. Но влияет не только на поведение, но и на родительские послания, которые звучат каждый день.

“Не трогай — еще блох принесешь”, “Животные — это просто звери, они ничего не чувствуют”, или наоборот: “Береги жизнь — это живое существо”. Эти фразы формируют внутреннее мировоззрение ребенка даже глубже поступков.

Если родители жестоко относятся к ребенку, он может наказывать за это более слабые создания. Ведь выплеснуть негатив на взрослых ему физически тяжело, но беззащитное животное не сможет протестовать.

— И здесь снова важную роль играют не только действия, но и послание: “Сам виноват, что тебя наказали”, “Не ной — не умерла ведь”, “Ты сам дразнишь”. Все это учит ребенка приглушать собственные чувства, искать выход наружу.

А животное — это тот, кто не ответит. И если ребенок видит, что агрессия — это нормальный способ справляться с эмоциями, он просто повторяет этот сценарий.

Как страх перед животными становится спусковым крючком для агрессии

Для появления агрессии к животным имеют значение и другие факторы. Например, отрицательный опыт общения с животным, когда поцарапала кошка или искусала собака. Иногда это тоже веская причина, почему ребенок обижает животных.

— Страх — это естественная защитная реакция, но иногда он может перерасти в агрессию. Ребенок боится снова быть беззащитным и пытается опередить опасность. Припаду первым и мне не будет страшно.

Это механизм, хорошо работающий в дикой природе, но в нашей среде он вредит и ребенку, и животному, — отмечает психолог.

Чтобы помочь ребенку преодолеть этот страх, не стоит обесценивать его опыт. Не нужно говорить фразы по типу: “Да ничего страшного, это просто собачка”.

— Напротив — признайте ее чувства: “Я вижу, ты очень испугалась. И это было неприятно”, “Это нормально — бояться после такого опыта. Мне тоже было бы страшно. Но разберемся, почему это произошло. Что сделала собака? А ты? Что мы могли не заметить?”

Такой подход помогает ребенку перевести опыт с травмы в его понимание. Можно вместе почитать книги о языке тела животных, посмотреть хорошие документальные фильмы, понаблюдать за собаками с безопасного расстояния.

— Когда ребенок видит, что не все животные опасны, и что у него есть инструменты для взаимодействия, появляется доверие к миру и исчезает потребность в агрессии.

Если не родители или страх, то кто? Какие еще факторы провоцируют агрессию к животным

Алина Смирнова отмечает, что влияние родителей определяющее, но не единственное. В современном мире ребенок постоянно находится под информационным давлением: мультфильмы, видеоигры, соцсети, блоггеры, контент с агрессивным поведением.

Все это часто становится источником извращенного представления о взаимодействии с другими — в том числе и с животными.

— Особенно это касается видео, где агрессия выглядит безнаказанной или даже веселой. В мультфильмах персонажи после удара, падения или взрыва встают и идут дальше — никто не страдает по-настоящему. Животные там часто представляют собой карикатурные существа без эмоций и боли. В результате у ребенка формируется иллюзия, что это просто игра.

Соцсети тоже становятся источником опасных моделей. Например, видео, где дети пугают или “шутя” обижают животных, собирают ругательства, а параллельно с этим закладывают идею: агрессия — это норма, это смешно, это дает внимание.

Также важно влияние сверстников. Если в ближайшей среде ребенок видит пренебрежительное отношение к животным, он может повторять это из-за желания быть своим, не осознавая последствий.

— Иногда жестокость ребенка к животным — результат непонимания, что его действия имеют реальные последствия для живого существа. Все потому, что потребляемый им контент обесценивает боль, стирает границу между выдумкой и реальностью.

Поэтому задача взрослых — объяснять, “переводить” с вымышленного на реальное. Это и будет момент, когда рождается эмпатия.

Что делать, если ребенок оскорбляет или бьет животных

Здесь следует особенно следить за содержанием и тоном посланий и избегать определенных слов, говорит психолог.

Фразы по типу: “Ты что, зверь?”, “Какой ужас, что из тебя вырастет?” не воспитывают эмпатию, а лишь вызывают стыд и сопротивление.

— Лучше обращаться к ребенку с доверием: “Я знаю, ты не хотел сделать больно”, “Ты же добрый — ты точно поймешь, что это животное тоже испытывает страх и боль”. Поддерживающие достоинство послания работают значительно лучше, чем наказание или стыд, — убеждает Алина Смирнова.

А своими советами, как приучать эмпатию к животным, поделилась и организация защиты животных UAnimals. Там подчеркивают, что есть ряд важных действий, которые следует выполнять вместе с детьми.

Показывай ребенку собственный пример

Взрослые — самый главный пример гуманного обращения с животными. Показывай любовь и заботу о домашних животных, а также о других.

Учи и объясняй

Рассказывай ребенку о гуманном обращении с животными. Также следует объяснить, что животные испытывают чувства, а отношение к ним должно быть милосердным.

Говори с ребенком об уважении

Учи ребенка уважать животных и их потребности. Объясни, что каждое живое существо имеет право на безопасность и достойное обращение.

Предлагай ребенку помогать с животными

Если дома есть животное, давай ребенку задачу, связанную с уходом, которую он может выполнять. Это, например, кормление, уборка за ними, выгул собак. Это будет развивать ответственность и сострадание.

Посещайте приюты

Посещение заведений для бездомных животных поможет расширить их знания и понять необходимость гуманного отношения к животным.

Читай книги и просматривай фильмы

Читайте вместе книги о животных, где авторы акцентируют внимание на важности человечного поведения. Смотрите мультики и документальные фильмы о животных, рассказывающих об их условиях и о том, как действовать гуманно.

А еще мы собрали важные вещи, которые следует знать, прежде чем взять животное домой. Узнавай подробнее перед тем, как стать пет-перентом.

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