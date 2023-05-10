“Хочу, чтобы мой ребенок не боялся животных и безопасно играл с ними. Что и как рассказать малышу о собаках?”

Нередко дети, видя собаку, хотят играть с ней. Но иногда они по разным причинам могут навредить животному. Поэтому важно объяснять правила поведения с собаками еще с раннего детства.

Часто можно услышать выражение, что собака понимает — перед ней ребенок. И это действительно так. Эти животные способны отличить котов, собак, взрослых и маленьких людей. Но это не значит, что они будут лояльно и осторожно относиться к ребенку только потому, что это ребенок.

На самом деле собаки могут быть более терпеливыми к взрослым людям, поскольку знают, чего от них ожидать.

В то же время дети, наоборот, способны часто пугать животных своим поведением. И в результате напуганный пес, которому неприятны какие-то действия, может начать защищать себя и свои границы.

Поэтому при общении малыша и собаки нужно следить, чтобы обоим было комфортно. Но если с ребенком все просто (определить его состояние не является сложной задачей), то с животным может быть сложнее.

Именно поэтому очень советую изучать язык тела собак, их сигналы и поведение, чтобы лучше понимать их и избегать неприятных ситуаций.

Как объяснить собаке и ребенку, чего нельзя делать

Дети до трех лет и собака не могут строить сложные причинно-следственные связи. Поэтому не стоит кричать на малыша из-за того, что он трогает пса. Ребенок может испугаться и даже ударить собаку.

То же самое касается и собаки, которую ругают за рычание или лай в сторону ребенка. В следующий раз она может просто укусить малыша, поскольку все, что она вынесла из той ситуации — негативные эмоции и ощущение опасности рядом с ребенком, а также отсутствие помощи людей.

Поэтому в таких случаях самое главное — контролировать общение пса и малыша, их игры и при необходимости вовремя реагировать.

Дети и собаки в обществе

Бесспорно, собаки являются частью нашей общественной жизни. Поэтому не имеет значения, есть у тебя дома животные или нет, — рано или поздно дети с ними встретятся.

Пока дети маленькие, важно следить, чтобы они получали здоровый опыт общения с животными. Объясни ребенку, что нужно спрашивать разрешения у владельцев собаки относительно общения с ней и близкого контакта.

Вместе с тем родители должны следить за действиями ребенка, чтобы не причинить вреда животному.

Как реагировать

Если малыш начинает активно играть с собакой, при этом есть вероятность, что они заиграются и потеряют контроль над собой, нужно вовремя остановить их и найти спокойные занятия.

Нередко ребенок интересуется собачьей едой и миской. Если ты это заметил(-а), необходимо отвлечь ребенка от этой идеи. Также лучше позаботиться об отдельном месте для животного, где оно будет кушать с уверенностью, что никто ему не помешает.

Если родители стали свидетелями неприятного инцидента, произошедшего между псом и малышом, стоит развести их на комфортное расстоянии, проанализировать, почему так произошло, и сделать выводы, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Как общаться ребенку и собаке: советы

Не оставляй ребенка наедине с собакой. Изучай язык тела животного, чтобы понимать его сигналы и в будущем передавать эти знания детям. Научи малыша спрашивать владельца собаки, можно ли подойти, погладить, и не забывай демонстрировать выполнение этого правила на собственном примере. Научи ребенка вести себя спокойно рядом с собакой и объясни, что крик или бег может напугать ее. Никогда нельзя держать собаку. У животного должна быть возможность отойти. Уважай его выбор закончить общение. Вовремя делать перерывы в общении ребенка и собаки.

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