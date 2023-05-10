Советы

“Хочу, чтобы мой ребенок не боялся животных и безопасно играл с ними. Что и как рассказать малышу о собаках?”

Отвечает
кінологиня Аляска
Аляска Варьева

кинолог, специалист по поведению собак

Диана Просяник, редактор сайта 10 мая 2023, 15:00
Что рассказать ребенку о собаках
Фото: Unsplash

Советы

“Хочу, чтобы мой ребенок не боялся животных и безопасно играл с ними. Что и как рассказать малышу о собаках?”
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кінологиня Аляска
Аляска Варьева
кинолог, специалист по поведению собак

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