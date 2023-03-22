Эксклюзив

Дрессировка собак подробно: что нужно учитывать при тренировках и можно ли это сделать самостоятельно

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 марта 2023, 14:00
Дресирування собак: як видресирувати собаку самому та що треба знати
Фото: Pexels

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