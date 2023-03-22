Дрессировка собак подробно: что нужно учитывать при тренировках и можно ли это сделать самостоятельно

Многие украинцы заводят себе домашнего питомца. Дома их с нетерпением ждут четырёхлапые любимцы. Но завести собаку — это ответственное решение. С ней нужно гулять, ее нужно воспитывать, кормить, лечить. О ней следует заботиться, как о полноценном члене семьи.

Если ты открыл(-а) читать этот материал, то у тебя дома точно есть хвостатый любимец и ты хочешь его научить выполнять какие-то команды. Вікна поговорили с кинологами о дрессировке собак, как это делать, что можно и нельзя использовать. Ирина Смолянко и Аляска Варьева рассказали, что нужно знать о тренировках и воспитании собак.

Все ли породы собак поддаются дрессировке

Есть предубеждение, что научить каким-то командам легче породистых собак, чем дворовых. Кинолог Ирина говорит, что любую собаку можно чему-то научить, но не с каждой можно добиться ярких результатов в тех или иных аспектах. Она объясняет, что это зависит от многих факторов, но главные — уровень ориентированности на человека и работа нервной системы.

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— Хорошей ориентированностью на человека (желанием работать с человеком, несмотря ни на что) могут похвастаться не все породы.

Зачастую именно аборигенные породы (акита-ину, сиба-ину, басенджи и другие) менее ориентированы на человека, они больше сами по себе — могут найти интересное для себя занятие и без посторонней помощи.

Именно поэтому с ними нужно больше работать над контактом, чтобы добиться успехов в изучении каких-либо навыков. И наоборот — овчарки, как правило, наиболее ориентированы на человека, с ними легче чего-то достичь, — рассказывает Ирина.

Аляска делится, что пытается не использовать термин “дрессировка”, ей он отдает советской кинологией и неуважением к животным.

— Нет умных или наоборот глупых пород собак. Каждая из них, конечно, имеет свои особенности, но каждая собака все-таки индивидуум со своей генетикой, характером, жизненным опытом, темпераментом и особенностями. Так же не важно, собака породистая или метис, или вообще без породы. Всё очень индивидуально.

Нужно помнить, что жизнь с собакой — это не о командах и тренировках! — подчеркивает она.

Ирина отмечает, что от работы нервной системы животного сильно зависит начальная уверенность собаки, умение правильно реагировать на раздражители, не пугаться и не паниковать в непонятных ситуациях.

— Это уже зависит не от породы, а от генетики конкретной собаки: ее родителей, условий, в которых жила мать во время беременности, и ранней социализации щенка. К сожалению, родившиеся на улице дворовые собаки редко имеют хорошую нервную систему, поэтому с ними в этом вопросе может быть гораздо сложнее, — говорит эксперт.

Можно ли успешно выдрессировать собаку самостоятельно

Многие хозяева пытаются научить четырехлапых разным командам самостоятельно. Ирина говорит, что можно выдрессировать собаку самостоятельно, но уровень успеха очень низкий.

— Кинология и зоопсихология — огромная тема, которая изучается долго. Поэтому если начать изучать ее задолго до появления щенка, то к кинологу можно и не обращаться. Но, как правило, после покупки собаки у хозяев начинают появляться миллионы вопросов, к которым они не были готовы.

Поэтому лучше обратиться к кинологу еще на этапе, когда эти вопросы не переросли в глобальную проблему и/или не упущены важные периоды развития собаки, — советует кинолог.

Она говорит, что обучать животное можно с первых дней жизни в новом доме. По ее словам, ответственные заводчики учат щенков еще до того, как они уедут к владельцам.

— Важно понимать, что воспитание собаки — это не о командах типа “сидеть, лежать, стоять”.

Это о приучении ходить в туалет в правильном месте, к одеванию амуниции и одежды, мытью лап, стрижке когтей, чистке ушей.

Это о закреплении правильных реакций на разные раздражители: отдыхать, пока хозяева работают, не подбирать с земли все подряд и т.д.

Также важно помнить, что период социализации у собак происходит до трех месяцев. Важно успеть правильно познакомить животное с миром до конца этого периода, — объясняет Ирина.

Как долго должна длиться тренировка

Аляска говорит, что тренировка — не самый важный аспект в жизни с собакой, но это хорошая ментальная и физическая нагрузка. Если все правильно спланировать, это может повлиять на взаимоотношения с животным.

— Сколько времени тренироваться, вопрос сложный, потому что все так же индивидуально. Нужно следить за состоянием собаки: хорошо ли она чувствует себя физически и психологически, есть ли у нее желание, подходят ли условия для тренировки, подходит ли ей этот уровень тренировок, готова ли она продолжать, не нужен ли ей перерыв, — объясняет она.

Кинолог рекомендует проводить небольшие сессии тренировок несколько раз в неделю, использовать соответствующую мотивацию, следить за состоянием любимца и отталкиваться от этого.

— Лучше закончить тренировку раньше, даже если мы на промежуточном этапе изучения чего-нибудь нового. Так у собаки будет большее желания заниматься в следующий раз, и такие тренировки гораздо эффективнее, — объясняет Аляска.

Ирина с этим согласна и добавляет:

— Важно заканчивать тренировки еще тогда, когда собака полна сил и энтузиазма.

Если заканчивать всегда только тогда, когда собака уже устала, у нее будет все меньше и меньше желания начинать следующую тренировку, — говорит кинолог.

Ирина продолжает, что при тренировках нужно обращать внимание на то, чему мы хотим научить животное, и на его характер.

— Если это какой-то легкий трюк/команда, то, скорее всего, достаточно будет двух – трех качественных тренировок по 10 минут. Потом просто повторять, когда придет в голову, и напоминать собаке о существовании такого трюка, — говорит эксперт.

Впрочем, если это навык, то важно научить собаку использовать его во всех возможных обстоятельствах. Для этого необходимо начать с простых условий и ежедневно / через день повторять в более сложных условиях.

— Здесь определить время очень тяжело, потому что мы тренируемся в течение прогулки или в других бытовых ситуациях. Если это приучение к какой-то манипуляции (чистка ушей, стрижка когтей), то мы опять же начинаем с простого и постепенно доходим до более сложного (начинаем со знакомства с когтерезом и через неделю начинаем стричь когти полноценно). Для этого будет достаточно 2–5 минут каждый день / через день, — утверждает она.

Как выучить команду с собакой

При изучении команды с собакой Аляска советует придерживаться следующих принципов:

последовательность;

понятные для собаки задачи;

отсутствие любого насилия (включая психологическое — крики, запугивание и т. п.);

тренировка в хорошем настроении (и у человека, и у собаки);

наблюдение за состоянием собаки;

своевременные перерывы и окончание тренировки;

правильно подобранная мотивация (должна соответствовать сложности задачи).

По ее словам, при дрессировке животного нужно учитывать индивидуальные особенности, прошлый опыт, физическое и психологическое состояние, мотивацию, ее готовность и желание работать.

Ирина добавляет, что самое важное — состояние собаки, его нужно проверять. Для этого существует правило пяти свобод животного: от голода и жажды, от дискомфорта, боли, травм и болезни, видо-типового поведения, страха и стресса.

Если собаке больно, страшно или она просто хочет пить, занятие никогда не будет достаточно эффективным, — отмечает она.

Ирина рекомендует для изучения команды с собакой выбирать легкие условия, чтобы ничего ее не отвлекало.

— Надо найти подкрепление, которое оценит животное (чаще всего это вкусности, но можно использовать игрушку или что-то другое). Разбить команду на небольшие шаги. Например, если хотим научить собаку приносить нам игрушку, то должны начать с того, чтобы научить животное брать эту игрушку. Потом собака должна научиться удерживать игрушку во рту, потом — проносить какую-то дистанцию, потом — класть нам в руку, — объясняет кинолог.

Также она советует понять, каким методом будешь учить собаку выбранной команде. Самые распространенные — наведение или шейпинг.

— Наведение — это когда мы удерживаем вкусняшку в руке так, чтобы собака за ней следовала. Наводим собаку на то положение или действие, которое нам необходимо. То есть ведем собаку будто за нос. Она, пытаясь съесть вкусности, выполняет эту команду телом, затем получает полноценное подкрепление.

Шейпинг — это когда собака сама должна предложить нам какие-то действия, которые приведут ее к выполнению желаемой команды.

Мы не указываем собаке, а только ждем и потом подкрепляем правильные шаги, — рассказывает Ирина.

Следует отметить, что собака может забыть выученную команду. Также она может научиться выполнять ее в одних условиях, например, дома, а в других — растеряться.

Как лучше дрессировать собаку: самостоятельно или с кинологом

Аляска объясняет: работа специалиста по поведению собаки состоит в том, чтобы передать человеку необходимые знания для взаимопонимания с животным, создания гармоничных отношений, умения анализировать поведение и правильно на него реагировать.

— Воспитание собаки — это большой труд, ответственность, время и, конечно, терпение. Это прежде всего о закрытии потребностей и свобод животного, его благосостоянии и комфорте. Хорошо, когда это все в балансе с ожиданиями и потребностями человека, — говорит кинолог.

Ирина отмечает, что лучше у кинолога учиться обеим: и владельцу, и собаке. Кинолог учит владельца правильно тренировать животное и действовать в разных ситуациях.

— Если отдать собаку кинологу, а потом забрать к себе, она может либо забыть все выученное, либо не выполнять команды из-за того, что действия со стороны того, кто ведет собаку, изменились. Также кинолог может соблюдать правила пяти свобод, а владелец — уже нет, — объясняет эксперт.

Ни в коем случае не применять насилие

Аляска подчеркивает, что физическое насилие запрещено законом Украины, как и использование любого инвентаря, травмирующего животное. Поэтому применить насилие при тренировке или воспитании собаки нельзя ни в коем случае.

— Если собака не слушается, нужно проанализировать ее состояние, ситуацию, условия, прошлый опыт, мотивацию и методы работы, а также наши требования.

Иногда люди действительно ставят собакам невозможные или слишком сложные задачи, к которым они не готовы или вообще не являются естественными для четырехлапых и нарушают их права и свободы, — комментирует она.

Стоит ли учить собаку “агрессивным командам”

Существуют разные породы собак. Одни кажутся нам милыми, пушистыми, будто созданными для постоянных объятий. Другие — бойцовские породы — имеют суровый внешний вид, проходя мимо них, мы испытываем страх. Нам кажется, что эти собаки уже агрессивны по своей породе, так стоит ли учить их еще “агрессивным командам”? Аляска отмечает, что все собаки индивидуальны.

— Агрессивных или неагрессивных пород не существует. С агрессией может столкнуться каждый владелец собаки, а иногда это абсолютно здоровая реакция животного на ситуацию и условия, в которых она оказалась.

Если “агрессивные команды” — это связанные с защитой, то я не советую этого делать. Я всегда напоминаю, что собака — член семьи, а не оружие или система охраны.

Собака, исполняющая роль защитника или охранника, может ошибочно воспринять какую-то ситуацию как угрожающую. Кроме того, такая роль станет дополнительным стрессом в жизни животного, — объясняет кинолог.

Чем отличается дрессировка собаки “для себя” и для специальной работы

Ирина объясняет, что отличается наш запрос. Человек, который содержит собаку “для себя”, не будет учить ее искать наркотики, а собака в спецслужбе вряд ли будет выполнять милые трюки. Хотя все возможно и зависит от нашего желания.

— Важно понимать, что разные породы выведены для разных целей, поэтому не все из них желательно брать “на диван”. Также не все смогут участвовать в работе в спецслужбах. Не только из-за размера, но и из-за природного характера. В воспитании рабочих собак важна скорость обучения и качество выполнения задач. У домашних животных важнее их состояние, а скорость и качество выполнения задач отходит на второй план, — говорит эксперт.

Сейчас собаки спасают жизни, они ищут мины, достают людей из-под завалов, помогают в поисках. Ранее мы рассказывали, как учат служебных собак ГСЧС.

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