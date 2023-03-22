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Дресирування собак детально: що треба враховувати під час тренувань і чи можна це зробити самостійно

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Березня 2023, 14:00
Дресирування собак: як видресирувати собаку самому та що треба знати
Фото: Pexels

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Дресирування собак детально: що треба враховувати під час тренувань і чи можна це зробити самостійно
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