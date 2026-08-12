У Франції відвідувач ресторану викупив омара за €300, щоб випустити в море

У Франції зоозахисник Стефан Ламар купив у ресторані омара за €300, щоб випустити його живим у море.

Про це повідомляє французьке ЗМІ BFMTV.

Порятунок омара з ресторану: що відомо

Врятував омара з ресторану зоозахисник Стефан Ламар, який також є президентом і засновником однойменної асоціації захисту прав тварин.

Повідомляється, що 9 серпня Ламар купив омара за €300 у ресторані у Рокбрюн-Кап-Мартен, що в департаменті Приморські Альпи. Живого омара подали до столу як денний улов, і це шокувало зоозахисника.

— Це надзвичайно жорстоко та символічно, – сказав він, маючи на увазі цінник, який створює враження, що все ще жива тварина є просто об’єктом.

Зрештою, чоловік купив живого омара, щоб змінити його долю. Він вирішив відвезти ракоподібного назад на узбережжя Середземного моря і випустити його там.

Зазначається, що Ламар є вегетаріанцем, тому не став їсти омара. Він не вперше купляє живих ракоподібних та випускає їх на волю.

Раніше ми писали про те, що Україна потребує поглиблення відповідального ставлення до тварин в Україні. Зокрема, необхідна чітка система, координована підтримка та загальне бачення.

Задля цього в Києві вперше провели форум Зоосвідомі — майданчик, який обʼєднав зоозахисників, бізнес, державу й митців навколо спільної мети: зробити турботу про тварин частиною сучасної культури, а не винятком із правил.

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