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У Франції відвідувач ресторану викупив омара за €300, щоб випустити в море

Марина Слизовська 12 Серпня 2026, 15:00 2 хв.
Порятунок омара у Франції
Фото Pexels

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