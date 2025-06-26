Зоосвідомі: як в Україні формують нове ставлення до чотирилапих

Культура відповідального ставлення до тварин в Україні здебільшого тримається на волонтерах та ініціативі окремих людей. Ані чіткої системи, ані координованої підтримки, ані загального бачення — особливо не спостерігається.

Щоб це змінити, в Києві вперше провели форум Зоосвідомі — майданчик, який обʼєднав зоозахисників, бізнес, державу й митців навколо спільної мети: зробити турботу про тварин частиною сучасної культури, а не винятком із правил.

Форум Зоосвідомі у деталях

У столиці зібрались люди, які щодня займаються порятунком, опікою та захистом тварин — у притулках, у громадах, у мистецьких проектах.

У фокусі були конкретні теми: розвиток сервісів для адопції, юридичний захист тварин, евакуація у воєнний час, роль бізнесу в популяризації відповідальності.

Говорили й про те, як культурні проекти можуть звертати увагу на екоцид в Україні.

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Форум став першим кроком до створення платформи для координації зусиль у сфері зоозахисту. Як кажуть організатори, головна мета — вибудовувати системну співпрацю між волонтерами, державними структурами, бізнесом і культурною спільнотою.

Війна очима тварин

Однією з центральних подій форуму стала премʼєра фільму Війна очима тварин. Це кіноальманах, у якому зібрані реальні історії тварин, що постраждали від війни в Україні. Стрічку створено за участі понад 500 митців з України та світу, зокрема й голлівудського актора Шона Пенна.

Фільм вже був показаний на Tribeca Film Festival у Нью-Йорку, а на форумі Зоосвідомі відбувся його перший український показ.

В якості саундтреку — композиція гурту Imagine Dragons.

Разом із прокатом стартував проект команди Save Pets of Ukraine — Ми рятуємо тварин — тварини рятують нас — благодійний збір на допомогу тваринам в Україні.

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Нові ініціативи

На форумі також анонсували запуск першого всеукраїнського дослідження притулків для тварин. Мета — зібрати актуальні дані про ситуацію в регіонах і зробити підтримку більш ефективною.

А ще зʼявилась нова відзнака — Зоосвідомий простір. Її отримуватимуть бізнеси та установи, які створюють дружнє середовище для тварин.

— Зоозахист в Україні, його представники та ініціативи можуть бути рушієм суспільних змін для становлення нової культури свідомого та відповідального майбутнього, — підсумовує керівниця соціальних проектів Save Pets of Ukraine та співорганізаторка події Ірина Лозова.

Зокрема відповідальні петперенти вчасно вакцинують своїх домашніх улюбленців та оформлюють ветеринарний паспорт. Як це зробити, дізнайся в наступному матеріалі Вікна.tv.

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