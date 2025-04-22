Як оформити ветеринарний паспорт тварині: що треба знати й чому можуть відмовити

Фото Unsplash Відповідальні петперенти вчасно вакцинують своїх домашніх улюбленців та оформлюють ветеринарний паспорт. Особливо цей документ стає у пригоді, якщо ти хочеш подорожувати з пухнастиком. У Держприкордонслужбі розповіли, як оформити ветпаспорт та чому можуть відмовити у його видачі. Як оформити ветеринарний паспорт тварині У Держприкордонслужбі розповіли, що українці можуть оформити ветеринарно-санітарний паспорт своїм улюбленцям. Повний перелік державних лікарень ветеринарної медицини можеш знайти за посиланням. Як отримати ветпаспорт на тварину Для оформлення ветеринарно-санітарний паспорт, треба: провести огляд тварини у державного ветеринара; впевнитися, що тварина ідентифікована — тобто має мікрочип, який можна зчитати сканером, або клеймо, поставлене до 3 липня 2011 року включно. Вся інформація про ідентифікацію повинна бути внесена у ветеринарний паспорт; надати підтвердження про щеплення від сказу. Ці вимоги зазначені у частині 3.4 Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку, затвердженого наказом Мінагрополітики № 288. Читати на тему Паніка чи реальна загроза? 11 сигналів, коли слід звернутись до ветеринара Розповідаємо про кілька симптомів, які точно свідчать про порушення в організмі тваринки. Документ, який підтверджує щеплення від сказу, має містити: дату вакцинації; назву вакцини, її серію та номер; ПІБ лікаря, який проводив щеплення; підпис лікаря; печатка суб’єкта господарювання, тобто ветеринарної установи, де працює лікар. Ветеринарно-санітарний паспорт є чинним упродовж усього життя тварини. Зразок ветеринарно-санітарного паспорта встановлений відповідно до наказу Мінагрополітики №288. Він має оформлюватися двома мовами — українською та англійською — і містити на обкладинці ISO код України та номер паспорта.Чи можуть відмовити у видачі ветеринарного паспорта У видачі ветеринарного паспорта можуть відмовити у таких випадках: лікар не зміг оглянути тварину; у тварини немає ідентифікатора (мікрочипа або клейма, нанесеного не пізніше 3 липня 2011 року); у тварини немає щеплення від сказу та документа, що підтверджує його, і власник відмовляється вакцинувати тварину. В Україні хочуть також ввести цифрові паспорти для пухнастиків. Раніше ми розповідали, що уряд ухвалив постанову про запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Законодавство України, Тварини Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter