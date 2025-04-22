Як оформити ветеринарний паспорт тварині: що треба знати й чому можуть відмовити

Відповідальні петперенти вчасно вакцинують своїх домашніх улюбленців та оформлюють ветеринарний паспорт. Особливо цей документ стає у пригоді, якщо ти хочеш подорожувати з пухнастиком. У Держприкордонслужбі розповіли, як оформити ветпаспорт та чому можуть відмовити у його видачі.

Як оформити ветеринарний паспорт тварині

У Держприкордонслужбі розповіли, що українці можуть оформити ветеринарно-санітарний паспорт своїм улюбленцям. Повний перелік державних лікарень ветеринарної медицини можеш знайти за посиланням.

Як отримати ветпаспорт на тварину

Для оформлення ветеринарно-санітарний паспорт, треба:

провести огляд тварини у державного ветеринара;

впевнитися, що тварина ідентифікована — тобто має мікрочип, який можна зчитати сканером, або клеймо, поставлене до 3 липня 2011 року включно. Вся інформація про ідентифікацію повинна бути внесена у ветеринарний паспорт;

надати підтвердження про щеплення від сказу.

Ці вимоги зазначені у частині 3.4 Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку, затвердженого наказом Мінагрополітики № 288.

Документ, який підтверджує щеплення від сказу, має містити:

дату вакцинації;

назву вакцини, її серію та номер;

ПІБ лікаря, який проводив щеплення;

підпис лікаря;

печатка суб’єкта господарювання, тобто ветеринарної установи, де працює лікар.

Ветеринарно-санітарний паспорт є чинним упродовж усього життя тварини. Зразок ветеринарно-санітарного паспорта встановлений відповідно до наказу Мінагрополітики №288. Він має оформлюватися двома мовами — українською та англійською — і містити на обкладинці ISO код України та номер паспорта.

Чи можуть відмовити у видачі ветеринарного паспорта

У видачі ветеринарного паспорта можуть відмовити у таких випадках:

лікар не зміг оглянути тварину;

у тварини немає ідентифікатора (мікрочипа або клейма, нанесеного не пізніше 3 липня 2011 року);

у тварини немає щеплення від сказу та документа, що підтверджує його, і власник відмовляється вакцинувати тварину.

В Україні хочуть також ввести цифрові паспорти для пухнастиків. Раніше ми розповідали, що уряд ухвалив постанову про запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин.

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