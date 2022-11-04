Паніка чи реальна загроза? 11 сигналів, коли слід звернутись до ветеринара

Власники домашніх улюбленців настільки люблять своїх чотирилапих друзів, що здатні бачити загрозу у будь-якому відхиленні від нормальної поведінки тварини. Разом з тим бувають і такі хвороби, симптоми яких важко помітити одразу.

Для того щоб вчасно помічати ознаки, які можуть свідчити про можливі проблеми зі здоров’ям в улюбленця, ветеринарна лікарка Лідія Лободіна дає поради власникам домашніх тваринок.

Симптоми, що свідчать про хворобу тварини

Якщо твій улюбленець втратив апетит зовсім або став менше чи більше їсти, це перший дзвіночок, що з його самопочуттям щось не так. Чотирилапий може відмовлятися від звичного корму та навіть ласощів.

Тваринка постійно п‘є воду або навпаки відмовляється від неї.

Часта блювота теж не є нормою.

Не треба перейматися зайвий раз, якщо блювота присутня, але рідко: для м‘ясоїдних це є фізіологічним процесом кілька разів на місяць.

Однак якщо вона почастішала, а блювотні маси містять їжу, жовч, слиз, кров, піну — це очевидні ознаки проблем з внутрішніми органами.

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З‘явилися проблеми з травленням: діарея або закреп. Кал має неприємний, нетиповий запах, колір та консистенцію.

Сечовипускання стало частішим або рідшим, сеча змінила колір. Під час сечовипускання тварина довго сидить на лотку, натужується, приймаючи неприродну позу, або почала ходити в туалет в інших місцях вдома.

Змінилося дихання: воно стало тяжким та частим, тварина дихає животом і хрипить.

Якщо ти помічаєш появу нетипових витікань з носа, очей, вух, геніталій або анального отвору — потрібно негайно звернутися до фахівця.

Тварина часто та інтенсивно вилизується. Це може свідчити про паразитарні, дерматологічні захворювання або алергію.

Улюбленець став більше спати. Якщо пухнастик спить понад 14-16 годин, слід встановити причину цього.

Чотирилапий почав ховатись у тихому, відлюдному місці, відмовлятись від прогулянок та ігор.

Тварина несподівано стала тривожною, агресивною, не дає до себе доторкнутись, або ти помітив(-ла) інші зміни поведінки. Часто ці ознаки свідчать про біль в улюбленця.

Усі ці ознаки означають серйозне захворювання. Звернися до лікаря, щоб швидко вилікувати чотирилапого та жити звичним життям. Також варто подумати про вакцинацію тварини: де її можна зробити безкоштовно у різних містах України, ми розповідали раніше.

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