Паніка чи реальна загроза? 11 сигналів, коли слід звернутись до ветеринара

Власники домашніх улюбленців настільки люблять своїх чотирилапих друзів, що здатні бачити загрозу у будь-якому відхиленні від нормальної поведінки тварини. Разом з тим бувають і такі хвороби, симптоми яких важко помітити одразу.
Для того щоб вчасно помічати ознаки, які можуть свідчити про можливі проблеми зі здоров’ям в улюбленця, ветеринарна лікарка Лідія Лободіна дає поради власникам домашніх тваринок.
Не треба перейматися зайвий раз, якщо блювота присутня, але рідко: для м‘ясоїдних це є фізіологічним процесом кілька разів на місяць.
Не треба перейматися зайвий раз, якщо блювота присутня, але рідко: для м‘ясоїдних це є фізіологічним процесом кілька разів на місяць.
Однак якщо вона почастішала, а блювотні маси містять їжу, жовч, слиз, кров, піну — це очевидні ознаки проблем з внутрішніми органами.
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Усі ці ознаки означають серйозне захворювання. Звернися до лікаря, щоб швидко вилікувати чотирилапого та жити звичним життям. Також варто подумати про вакцинацію тварини: де її можна зробити безкоштовно у різних містах України, ми розповідали раніше.
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