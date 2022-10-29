Універсальний алгоритм дій: як врятувати поранену дику тварину та не постраждати самим

Війна вбиває та калічить не тільки людей, але й тварин, зокрема диких. Бойові дії руйнують природні екосистеми, ранять, контузять та змінюють поведінку представників фауни.

Тому українські військові, волонтери та працівники екстрених служб також опікуються, евакуюють та надають медичну допомогу звірам.

Однак усім потрібно знати, як врятувати дику тварину так, щоб не зашкодити ні собі, ні їй. Всесвітній фонд дикої природи WWF запевняє, що алгоритм дій однаковий як для умовно безпечних, так і для деокупованих територій і зон бойових дій.

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Як врятувати поранену дику тварину

Якщо ти бачиш поранену дику тварину або знаєш її місцеперебування, то сповісти:

Органи місцевої влади (обласний департамент екології, Держекоінспекцію), поліцію, ДСНС.

Міндовкілля — через всеукраїнський екологічний чат-бот SaveEcoBot.

UAnimals ​​— зоозахисну організацію, яка займається порятунком тварин під час війни.

Не лікуй тварину самостійно! Адже це можуть робити лише професійні ветеринари.

Крім того, поранений чи контужений звір через біль може розцінити твої намагання допомогти як загрозу. А тому повестись агресивно для захисту.

Поради ветеринарам

Якщо тобі принесли на огляд поранену дику тварину, зокрема червонокнижну, то необхідно передати її в центр порятунку та реабілітації диких тварин, вилучених з природного середовища (Закон Про тваринний світ).

Якщо тварина потребує невідкладної допомоги, то можна це зробити та оформити необхідні документи замість реабілітаційного центру.

Після цього повідом обласний департамент екології, Держекоінспекцію, реабілітаційний центр чи правоохоронні органи про потенційне порушення.

Також потрібно відповідно зареєструвати травмовану тварину:

Записати факт надходження дикої тварини у прошитому і пронумерованому журналі реєстрації. Завести на кожну тварину картку обліку довільної форми. Зафіксувати у журналі порядковий номер надходження, назву виду дикої тварини українською та латинською мовами, відомості щодо ідентифікації, обставин та стану під час надходження, рекомендації щодо подальшого утримання та лікування/реабілітації, результати надання першої меддопомоги.

Усім відома фраза, що ми відповідаємо за тих, кого приручили. Тож Штаб хвостатих волонтерів запрошує долучитись до збору коштів для постраждалих від війни тварин. Читай більше про цю благодійну ініціативу.

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