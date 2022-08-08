Посадили в клітку і втекли: як рятують диких тварин із зони бойових дій

У покинутих приватних садибах та звіринцях хижі тварини були приречені на вірну смерть від голоду або російських снарядів.

Із зони бойових дій, ризикуючи власним життям, диких тварин вивозять небайдужі волонтери у спеціальний притулок на Київщині, поблизу Борисполя.

Раніше цей притулок рятував диких тварин, яких експлуатували в нелюдських умовах. Зараз же опікується тими, кого господарі покинули напризволяще. Навіть дізнатися, ким були власники, часто неможливо.

Повідомляють про таких тварин військові. Вони просять волонтерів забрати тварин, бо стає їх дуже шкода. Та зробити це не так легко. Волонтерам доводиться опановувати нові професії, щоб зробити це без зайвого стресу для чотирилапих.

На сьогодні у притулку живе на 133 мешканці більше, серед них: леви, леопарди, тигри, олені. Загалом за час війни евакуювали понад 300 диких тварин.

Після проходження курсу лікування в Україні їх відправляють у безпечніші регіони або знаходять їм новий дім за кордоном.

Так за допомогою домовленості з європейськими зоопарками Польщі, Італії, Франції тощо тварин рятують від стресу війни та вибухів.

У прифронтових містах та населених пунктах не тільки життя тварин схоже на пекло. Як виглядає життя людей в Маріуполі, розповіла 77-річна пенсіонерка, яка не виїжджала звідти.

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