Посадили в клетку и сбежали: как спасают диких животных из зоны боевых действий

В заброшенных частных усадьбах и зверинцах хищные животные были обречены на верную смерть от голода или русских снарядов.

Из зоны боевых действий, рискуя собственной жизнью, диких животных вывозят неравнодушные волонтеры в специальное убежище в Киевской области, возле Борисполя.

Ранее этот приют спасал диких животных, эксплуатируемых в жестоких условиях. Сейчас же занимается теми, кого бросили хозяева на произвол судьбы Даже узнать, кем были владельцы, часто невозможно.

Сообщают о таких животных военные. Они просят волонтеров забрать животных, потому что их становится очень жаль. Но сделать это не совсем просто. Волонтерам приходится овладевать новыми профессиями, чтобы сделать это без лишнего стресса для четырехногих.

На сегодняшний день в приюте живет на 133 жителя больше, среди них: львы, леопарды, тигры, олени. В общей сложности за время войны эвакуировали более 300 диких животных.

После прохождения курса лечения в Украине их отправляют в более безопасные регионы или находят новый дом за границей.

Таким образом, посредством договоренностей с европейскими зоопарками Польши, Италии, Франции и т.п. животных спасают от стресса войны и взрывов.

В прифронтовых городах и населенных пунктах не только жизнь животных похожа на ад. Как выглядит жизнь людей в Мариуполе, рассказала 77-летняя пенсионерка, которая не выезжала оттуда.

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