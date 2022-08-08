Мариуполь без украшений. 77-летняя пенсионерка, которая не покидала город, рассказала о жизни людей

Пока россияне пытаются скрыть правду о жизни в “освобожденном” Мариуполе, люди в городе вынуждены выживать без нормальной пищи, воды и крыши над головой.

77-летняя жительница Мариуполя продемонстрировала свой дом, уничтоженный обстрелами российских военных. Несмотря на страшные разрушения: выбитые окна, двери, разрушенные стены, там продолжают жить около 15 человек, среди которых есть и дети.

Женщина рассказала, что в доме нет ничего. Еду готовят на мангале, а мыться приходится влажным полотенцем.

— Я никуда не уходила, была здесь все время. Сидела с котом и молила Бога, чтобы помиловал мой дом и мою квартиру, — вспоминает пенсионерка.

По ее словам, в доме остались те, кому некуда ехать. Другие жители уехали к своим родным или знакомым.

— Кому-то стало жаль наших людей… Пришел, предупредил, чтобы мы уходили из дома, ведь на следующий день будем под обстрелами. Мы не поверили, никто никуда не ушел. На следующий день нас начали выгонять силой, чтобы сохранить жизнь, — рассказывает женщина.

Женщина показывает подъезд, где прямо на лестнице лежали тела погибших. Их долго не убирали, ведь было некому это сделать. На четвертом этаже дома нет стены, она была разрушена при обстрелах, чудом уцелел весь дом.

Женщина рассказывает: бывает так, что приходят люди и забирают вещи из чужих жилищ. А в одной из квартир лежал заряженный вражеский снаряд, пока его не обезвредили работники ГСЧС.

Российские военные продолжают творить ужасы на временно оккупированных территориях, пытаясь установить оккупантскую власть. Ранее мы рассказывали о ситуации в Мелитополе, как захватчики пытаются провести псевдореферендум.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!