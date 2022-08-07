Угрожают расстреливать людей, которые не поддерживают Россию. Что известно о псевдореферендуме в Мелитополе

Российские военные не оставляют попыток провести псевдореферендум во временно оккупированном Мелитополе. Глава города Иван Федоров рассказал, что планы оккупантов неоднократно менялись.

Даже при первой попытке найти “поклонников”, когда оккупанты ходили по квартирам с автоматами, их поддержало менее 10% жителей. По словам Федорова, оккупанты изменили тактику и пытаются подкупить людей материальной или гуманитарной помощью. Однако поддержки у населения захватчики не имеют. Именно поэтому российские военные переходят к угрозам.

— Мы слышим из пропагандистских средств информации, что они (россияне — ред.) хотят расстреливать людей, не согласных с российской позицией. Они сообщают, что хотят начать с учителей, которые не хотят учить украинских детей по российской программе, — рассказал Федоров.

Также гороской глава сообщил о российском грабеже. Оккупанты воруют все: от зерна в хранилищах до бизнеса.

— Они угрожают фермерам: если паи (земельные части украинцев — ред.) не будут переоформлены в российские реестры, то эта земля будет “национализирована” РФ, — подчеркнул Федоров.

Военные эксперты говорят, что уже началась третья фаза войны в Украине. Раньше мы рассказывали, что это значит и чего ждать.

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