Начало новой фазы вторжения — военный эксперт об определяющей битве на Юге и российский ва-банк

Британская разведка сообщает, что россияне стягивают свои силы на Юг Украины и начинается новая фаза войны.

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал об этом подробнее в эфире национального телемарафона Єдині новини.

Третья фаза войны

По словам Грабского, первой фазой было собственно полномасштабное наступление россиян на многих направлениях.

Вторым этапом войны стала битва за Донбасс, которая продолжается до сих пор. Хотя уже понятно, что россияне ее проиграли, ведь не достигли своих стратегических целей — окружить и разгромить украинские подразделения в регионе.

А третьей фазой будет полноценное контрнаступление ВСУ на Юге.

И для противника, и для нас именно южное направление сегодня стратегически важное для дальнейшего протекания войны в Украине. Поэтому следующие несколько недель там будут горячими, и это не только о погоде, — объясняет эксперт.

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У России есть достаточно ограниченные возможности по усилению своих группировок на правом берегу Днепра, поэтому она сейчас идет в ва-банк — соскребает силы для ударного наступления на Николаев и Кривой Рог.

Оккупанты понимают, что удачное контрнаступление украинцев и освобождение Юга станет роковым стратегическим проигрышем захватчиков. Поэтому они попытаются сделать все возможное, чтобы не допустить продвижения наших войск.

Смотри полное интервью с Сергеем Грабским.

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