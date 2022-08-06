Новый этап информационной “спецоперации РФ” в Украине: как не дать себя запугать

Украина

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Даниэла Долотова, редактор сайта 06 августа 2022, 18:00

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коли в україні запрацює макдональдс
МакДональдс возвращается? Когда можно будет попробовать фаст-фуд в Украине
0:06:25
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