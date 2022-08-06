Новый этап информационной “спецоперации РФ” в Украине: как не дать себя запугать

Главное управление разведки предупреждает о новом этапе специальных информационных операций, проводимых Россией против Украины. Целью уже традиционно является желание посеять панику среди украинцев.

Исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Шаповалов рассказал, как не дать российской пропаганде себя запугать.

Самое главное для украинцев — это научиться выделять и различать российские нарративы в информационном пространстве. Если точно знаешь, какие идеи распространяют оккупанты, то проще не поддаваться их влиянию и сохранять уверенность в их ошибочности.

Какие основные нарративы российской пропаганды

Нарративы россиян почти не меняются. Например, оккупанты распространяют мнение, что из-за экспорта зерна за границу в Украине либо не будет хлеба, либо будет его подорожание.

Вторая идея захватчиков касается того, что якобы западные компании после открытия рынка земли под прикрытием местных посредников будут массово скупать всю украинскую землю.

Еще один вид сообщений касается сближения с Польшей. Дезинформаторы продвигают мнение, что это результат сговора украинского и польского руководства, чтобы захватить западные регионы Украины.

Также оккупанты распространяют идеи об инфляции и девальвации гривны, которая якобы отбросит украинцев на грань выживания.

Кроме того, российская пропаганда распространяет слухи, что западные страны постепенно теряют интерес к Украине на фоне собственников проблем.

Однако все информационные слухи российской пропаганды сводятся к тому, что все плохо и мы все скоро умрем.

Но оккупанты продолжают терроризировать весь мир не только своими новостями, но и реальными действиями. Читай, какие последствия вражеских обстрелов ЗАЭС.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!