Акт ядерного террора от россиян — последствия обстрела ЗАЭС и ситуация в Энергодаре сегодня

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Елена Яковлева, редактор сайта 06 августа 2022, 11:47

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МакДональдс возвращается? Когда можно будет попробовать фаст-фуд в Украине
0:06:25
Опалювальний сезон в Україні 2022 - 2023
Не замерзнут ли украинцы зимой? Каково состояние готовности к отопительному сезону
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