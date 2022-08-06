Акт ядерного террора от россиян — последствия обстрела ЗАЭС и ситуация в Энергодаре сегодня

Россияне в очередной раз создали чрезвычайно рискованную ситуацию не только для Украины, но и всей Европы. Накануне под вечер оккупанты дважды ударили по Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре.

Обстрелы вели с реактивной артиллерии в сторону промышленной площадки АЭС. Своими снарядами русские военные попали в высоковольтную линию и серьезно повредили азотно-кислородную станцию.

Есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, а также сохраняется высокая пожарная опасность. Читай, какая сейчас ситуация на ЗАЭС и в Энергодаре.

Ситуация на ЗАЭС сегодня

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Энергодара Дмитрий Орлов, несмотря на удар, атомная станция продолжает работать в энергосистеме Украины и производить электроэнергию. Правда, в настоящее время один энергоблок отключен.

В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков, — сообщили в Энергоатоме.

Украинский персонал станции продолжает работать и ликвидировать последствия повреждений.

Более подробную информацию о ситуации в Энергодаре он дал в эфире телемарафона Единые новости.

Оружия сейчас на электростанции достаточно много, оккупанты используют его вблизи атомных блоков и объектов технологического характера, прячут реактивные системы залпового огня между энергоблоками.

По словам Орлова, оккупанты отходят на свободное пространство, обстреливают противоположную сторону Днепра, где находятся подконтрольные Украине Марганец и Никополь, а затем снова располагают свое оружие между атомными блоками.

Тем временем издание The Insider пишет, что российские военные заминировали машинный зал одного из энергоблоков ЗАЭС. По данным другого источника, на станции находятся около 500 российских солдат и военная техника.

Россияне хранят свои мины и боеприпасы в непосредственной близости от энергоблоков. А возле ближайшего села к ЗАЭС — Водяного — стоят батареи вражеских Градов.

Никто не может предположить, на что еще пойдут оккупанты. Поэтому очень важно немедленно передать электростанцию ​​под контроль Украины.

— Должен констатировать, что все наши планы по эвакуации — а в случае аварий на АЭС у нас в стране проработаны в каждом регионе, особенно там, где есть атомные станции, эвакуационные меры — в таких условиях, как сегодня, эти меры почти невозможно осуществить, — отмечает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении сказал, что любые обстрелы крупнейшей атомной станции на нашем континенте — это откровенный акт террора.

Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы для АЭС. И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством — спонсором терроризма.

Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли — от Росатома до всех связанных компаний и лиц, — отметил он.

Обстрелы Энергодара

Вчера россияне также ударили реактивной артиллерией и по самому городу. Попали в электроподстанцию. В результате почти весь Энергодар — шесть из семи микрорайонов — остались без света.

Кроме того, не работает водозаборная станция, из-за чего в городе отсутствует вода.

Обстрелы Энергодара продолжаются постоянно уже более десяти дней. Враг обстреливает город днем. В городе есть риск коммунального коллапса.

Об этом сообщила управляющая делами исполнительного комитета Энергодарского городского совета Яна Дабижа.

Эвакуироваться из города можно только одной дорогой в Запорожье через Васильевку, однако там постоянно выстраиваются длинные очереди из авто. Так что люди вынуждены ждать пять дней и даже больше.

Украинцам никогда не перестанет болеть трагедия на Чернобыльской АЭС. Поэтому важно знать, что делать при взрыве на атомной электростанции.

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