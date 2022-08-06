Черговий відвертий акт терору від росіян — наслідки обстрілу ЗАЕС та ситуація в Енергодарі сьогодні

Росіяни вкотре створили надзвичайно ризиковану ситуацію не тільки для України, а й для всієї Європи. Напередодні надвечір окупанти двічі вгатили по Запорізькій атомній електростанції в окупованому Енергодарі.

Обстріл вели з реактивної артилерії у бік промислового майданчика АЕС. Своїми снарядами російські військові поцілили у високовольтну лінію та серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію.

Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, а також високою є пожежна небезпека. Читай, яка зараз ситуація на ЗАЕС та в Енергодарі.

Ситуація на ЗАЕС сьогодні

Як розповів на своїй сторінці в соцмережі мер Енергодара Дмитро Орлов, попри удар атомна станція продовжує працювати в енергосистемі України та виробляти електроенергію. Щоправда, наразі один енергоблок відключений.

У результаті атаки на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один з трьох працюючих енергоблоків, — повідомили в Енергоатомі.

Український персонал станції продовжує працювати та ліквідовувати наслідки пошкоджень.

Тим часом видання The Insider пише, що російські військові замінували машинну залу одного з енергоблоків ЗАЕС. За даними іншого джерела, біля станції перебувають близько 500 російських солдатів і військова техніка.

Росіяни зберігають свої міни та боєприпаси у безпосередній близькості до енергоблоків. А біля найближчого села до ЗАЕС — Водяного — стоять батареї ворожих Градів.

Ніхто не може передбачити, на що ще підуть окупанти. Тому надзвичайно важливо негайно передати електростанцію під контроль України.

— Мушу констатувати, що всі наші плани щодо евакуації — а на випадок аварій на АЕС у нас в країні опрацьовані в кожному регіоні, особливо там, де є атомні станції, евакуаційні заходи — в таких умовах, як сьогодні, ці заходи майже неможливо здійснити, — зазначає голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні сказав, що будь-які обстріли найбільшої атомної станції на нашому континенті — це відвертий акт терору.

Росія повинна відповідати вже за сам факт створення загрози для АЕС. І це не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою — спонсором тероризму.

Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі — від Росатома до всіх пов’язаних компаній і осіб, — зазначив він.

Обстріли Енергодара

Учора росіяни також гатили реактивною артилерією і по самому місту. Поцілили в електропідстанцію. Унаслідок чого майже весь Енергодар — шість із семи мікрорайонів — залишились без світла.

Крім цього, не працює водозабірна станція, через що в місті відсутня вода.

Обстріли Енергодара тривають постійно вже понад десять днів. Ворог обстрілює місто вдень. У місті є ризик комунального колапсу.

Про це повідомила керівниця справами виконавчого комітету Енергодарської міської ради Яна Дабіжа.

Евакуюватись з міста можна лише однією дорогою в напрямку Запоріжжя через Василівку, проте там постійно вишикуються довгі черги з авто. Тож люди змушені чекати п’ять днів і навіть більше.

Українцям ніколи не перестане боліти трагедія на Чорнобильській АЕС. Тому важливо знати, що робити в разі вибуху на атомній електростанції.

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