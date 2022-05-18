Хвилюєшся за ситуацію біля АЕС? Тоді онлайн-карта радіаційного фону в Україні точно для тебе

У Києві можливе задимлення у зв’язку із пожежами в області, зокрема в зоні відчуження

Державне агентство України з управління зоною відчуження інформує, що радіаційний стан перебуває в межах контрольних рівнів. Можливе переміщення задимлення в сторону Вишгорода та Києва як від пожеж у зоні відчуження, так і від пожеж біля Іванкова та с. Страхолісся за межами зони відчуження.

Гасіння ускладнене вітром, обмеженими технічними ресурсами через наслідки окупації – викраденням та знищенням великої кількості техніки й пального, а також загрозою вибухів мін.

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Станом на 17:00 якість повітря на правому та на лівому берегах столиці перебуває в межах норми. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не виявлено.

Міська влада закликає киян у разі задимлення зачиняти вікна та за можливості не перебувати на відкритому повітрі. Окрім того, за наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря.

За порадами фахівців, у разі задимлення необхідно робити вологе прибирання. Корисно поставити місткості з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Якщо у вас з’явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря.

31 березня російські окупанти покинули територію ЧАЕС. Але наслідки їхнього перебування на стратегічному об’єкті відчуваються і досі.

Страх радіації залишається в українців ще з Чорнобильської катастрофи, яка сколихнула увесь світ.

Ми вже знаємо, якої шкоди може принести ця невидима отрута. Тож завжди перебуваємо насторозі. Особливо зараз, коли окупанти перебували на ЧАЕС, спалювали ліси та підіймали радіаційний пил. А також погрожують терактами на Запорізькій АЕС.

Онлайн карта радіаційного фону в Україні

Щоб знати рівень радіаційного фону та контролювати ситуацію пропонуємо тобі онлайн-мапу. Вона показує радіаційний фон, рівень забруднення повітря, а також пожежі по всій Україні.

Радіаційний фон – норма

0,1-0,2 мк3в / ч — звичайний рівень радіаційного фону, якому кожен з нас піддається щодня;

до 0,3 мк3в / ч — нормальний радіаційний фон;

0,3- ,2 – мк3в / ч — підвищений радіаційний фон;

понад 1,2-мк3в / ч — небезпечний радіаційний фон.

Чому може підійматися рівень радіації

На ЧАЕС рівень радії вже кілька років був стабільний, проте через дії російських загарбників почав підвищуватися. Це через те, що вони підпалювали ліси навколо атомної станції, та здійняли велику хмару радіаційного пилу своєю технікою.

Проте критичних показників радіації немає. Так само і на ЗАЕС, там була пожежа, але енергоблоки в порядку, тож минулося без катастрофи.

Що робити при підвищенні радіаційного фону

Зайди в укриття, підвал чи всередину будівлі., адже радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівлі.

Закрий всі вікна та двері в приміщенні.

Підготуй маску, респіратор або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання.

Проте пам’ятай, що робити запаси їжі, переховуватися, вживати йод слід тільки у разі реальної загрози. Якщо на території твого міста чи області високий рівень радіації, слідкуй за повідомленнями ДСНС.

Там буде вся необхідна інформація і план дій.

Крім провокацій на АЕС, Росія погрожує нам хімічною зброєю. Раніше ми розповідали про чіткі кроки у разі застосування Росією хімічної зброї.