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Хвилюєшся за ситуацію біля АЕС? Тоді онлайн-карта радіаційного фону в Україні точно для тебе

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Травня 2022, 17:45
Карта радіаційного фону в Україні
Фото: Pexels

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