Здоровье и красота

Волнуешься о ситуации возле АЭС? Тогда онлайн-карта радиационного фона в Украине точно для тебя

Богдана Макалюк, редактор сайта 18 мая 2022, 17:45
Карта радіаційного фону в Україні
Фото: Pexels

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