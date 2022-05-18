Волнуешься о ситуации возле АЭС? Тогда онлайн-карта радиационного фона в Украине точно для тебя

В Киеве возможно задымление в связи с пожарами в области, в том числе в зоне отчуждения.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения информирует, что радиационное состояние находится в пределах контрольных уровней. Возможно перемещение задымления в сторону Вышгорода и Киева, как от пожаров в зоне отчуждения, так и от пожаров возле Иванкова и с. Страхолесье за ​​пределами зоны отчуждения.

Тушение осложнено ветром, ограниченными техническими ресурсами из-за последствий оккупации – похищением и уничтожением большого количества техники и горючего, а также угрозой взрывов мин.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

По состоянию на 17:00 качество воздуха на правом и левом берегах столицы находится в пределах нормы. Превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружено.

Городские власти призывают киевлян в случае задымления закрывать окна и по возможности не находиться на открытом воздухе. Кроме того, при наличии следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха.

По советам специалистов, в случае задымления необходимо производить влажную уборку. Полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Если у вас появилась одышка и кашель, необходимо обратиться к врачу.

31 марта российские оккупанты покинули территорию ЧАЭС. В настоящее время посторонних лиц на территории станции нет.

Страх радиации остается у украинцев еще после Чернобыльской катастрофы, всколыхнувшей весь мир.

Мы уже знаем, какой вред может принести этот невидимый яд. Поэтому всегда настороже. Особенно сейчас, когда оккупанты были на ЧАЭС, сжигали леса и поднимали радиационную пыль. А также угрожают терактами на Запорожской АЭС.

Онлайн карта радиационного фона в Украине

Чтобы знать уровень радиационного фона и контролировать ситуацию, предлагаем тебе онлайн-карту. Она показывает радиационный фон, уровень загрязнения воздуха и пожары по всей Украине.

Радиационный фон — норма

0,1-0,2 мк3в/ч — обычный уровень радиационного фона, которому каждый из нас подвергается ежедневно;

до 0,3 мк3в/ч — нормальный радиационный фон;

0,3-,2 – мк3в/ч — повышенный радиационный фон;

свыше 1,2-мк3в/ч — опасный радиационный фон.

Почему может подниматься уровень радиации

На ЧАЭС уровень радии уже несколько лет был стабилен, однако из-за действий российских захватчиков начал повышаться. Это потому, что они поджигали леса вокруг атомной станции и подняли большое облако радиационной пыли своей техникой.

Однако критических показателей радиации нет. Так же и на ЗАЭС, там был пожар, но энергоблоки в порядке, так что обошлось без глобальной катастрофы.

Что делать при повышении радиационного фона

Зайди в укрытие, подвал или внутрь здания, ведь радиоактивный материал оседает на внешней стороне здания.

Закрой все окна и двери в помещении.

Подготовь маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания.

Однако помни, что делать запасы пищи, скрываться, употреблять йод следует только в случае реальной угрозы.

Если на территории твоего города или области высокий уровень радиации, следи за сообщениями ГСЧС.

Там будет вся необходимая информация и план действий.

Кроме провокаций на АЭС Россия угрожает нам химическим оружием. Ранее мы рассказывали о четких шагах при применении Россией химического оружия.