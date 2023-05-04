Ядерное оружие: радиус поражения и излучения, а также может ли Россия применить его по Украине

Ядерным оружием Россия пугает Украину не первый месяц. Оно бывает стратегическим и тактическим. Главное отличие между ними — в мощности.

Для стратегического — до 1000 кт, для тактического — до 100 кт, часто меньше 1 кт.

Первое предназначено для того, чтобы уничтожить стратегические центры в тылу, второе — для поражения техники и людей на фронте. Ядерное оружие: радиус поражения и другие важные моменты — читай в материале.

Ядерное оружие: радиус поражения и может ли в ближайшее время применить его по Украине Россия

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что на самом деле процесс отдачи приказа о применении ядерного оружия и его выполнение — это многоуровневый бюрократический ад, который занимает довольно длительный промежуток времени с задействованием служб и ресурсов, находящихся под круглосуточным наблюдением разведки наших партнеров.

По словам эксперта, есть устойчивое впечатление, что мы сейчас находимся в состоянии масштабной ИПСО, призванной заморозить войну на условиях Москвы.

В частности, для того, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ, которое для России может оказаться смертельным. Поэтому враг идет на крайний шаг — имитирует удар по сакральному объекту с намеком на полностью развязанные руки. Распространяет информацию о готовности нанести ядерный удар.

Предварительно они действительно могут совершить массированный ракетный удар, например, по правительственному кварталу в Киеве.

После чего усилить ядерную информационную волну и даже имитировать готовность задействовать ядерное оружие. На мой взгляд, это все делается для того, чтобы партнеры заставили Украину сесть за стол переговоров.

Тем не менее нам к ракетным ударам не привыкать. Правительственный квартал или любой другой — мы уже видели все. А вот российские ракеты могут быть сбиты, и они просто не долетят. Тогда это для России будет двойной позор.

Ведь, получается, на Кремль упало что-то, с чем не смогло справиться дефективное ПВО, и на это что-то Россия не смогла зеркально ответить, ведь ее ракеты были сбиты. Поэтому ядерное оружие Россия не применит ни при каких обстоятельствах. Контрнаступление все равно начнется, отмечает эксперт.

Ядерный взрыв: радиус поражения в цифрах

Важно знать, что последствия ядерного удара будут зависеть от того, какое именно оружие будет использовано против Украины.

Ранее в Центре противодействия дезинформации писали, что когда Кремль прибегает к ядерному шантажу, то в основном предполагается возможное применение тактического ядерного оружия.

Использование стратегического ядерного оружия против Украины называют почти нереальным ввиду того, что такой ядерный удар создаст угрозу не только для Украины, но и для России.

Для того чтобы посмотреть последствия ядерного удара по Киеву и радиус поражения, можно воспользоваться сервисом NUKEMAP. Например, удар был нанесен тактической ракетой весом 15 кт (которую ​​использовали, когда бомбили Хиросиму).

Радиус огненного шара, который обозначенный оранжевым цветом, достигнет 230 м. Радиус поражения от взрывной волны составит 0,54 км. Смертность в этом радиусе — приблизительно 100%.

Серым цветом показан умеренный радиус поражения взрывом, который составляет приблизительно 1,13 км. В этой зоне, скорее всего, будут разрушены множество жилых построек, широко распространены смертные случаи. Также высока вероятность пожара в помещениях. А эти поврежденные здания наверняка сгорят.

Зеленым цветом изображен приблизительный радиус излучения. Если ядерный удар будет нанесен тактической ракетой в 15 кт, он составит 1,34 км.

Для людей в этом радиусе возможен летальный исход примерно через 15–30 дней, а 15% выживших в конце концов умрут от рака.

Светло-оранжевым цветом обозначается радиус теплового излучения. Он составляет 1,68 км. Оно может вызвать сильные ожоги, то есть впоследствии — серьезные рубцы или даже ампутацию.

Светло-серым цветом обозначен радиус поражения взрывом легкого типа, который составляет приблизительно 2,9 км. В этой зоне, скорее всего, разобьются все оконные стекла. Это может вызвать травмы у тех, кто подойдет к окну посмотреть вспышку ядерного взрыва.

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