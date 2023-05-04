Ядерное оружие: радиус поражения и излучения, а также может ли Россия применить его по Украине

Ядерным оружием Россия пугает Украину не первый месяц. Оно бывает стратегическим и тактическим. Главное отличие между ними — в мощности.
Для стратегического — до 1000 кт, для тактического — до 100 кт, часто меньше 1 кт.
Первое предназначено для того, чтобы уничтожить стратегические центры в тылу, второе — для поражения техники и людей на фронте. Ядерное оружие: радиус поражения и другие важные моменты — читай в материале.
Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что на самом деле процесс отдачи приказа о применении ядерного оружия и его выполнение — это многоуровневый бюрократический ад, который занимает довольно длительный промежуток времени с задействованием служб и ресурсов, находящихся под круглосуточным наблюдением разведки наших партнеров.
По словам эксперта, есть устойчивое впечатление, что мы сейчас находимся в состоянии масштабной ИПСО, призванной заморозить войну на условиях Москвы.
В частности, для того, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ, которое для России может оказаться смертельным. Поэтому враг идет на крайний шаг — имитирует удар по сакральному объекту с намеком на полностью развязанные руки. Распространяет информацию о готовности нанести ядерный удар.
Предварительно они действительно могут совершить массированный ракетный удар, например, по правительственному кварталу в Киеве.
После чего усилить ядерную информационную волну и даже имитировать готовность задействовать ядерное оружие. На мой взгляд, это все делается для того, чтобы партнеры заставили Украину сесть за стол переговоров.
После чего усилить ядерную информационную волну и даже имитировать готовность задействовать ядерное оружие. На мой взгляд, это все делается для того, чтобы партнеры заставили Украину сесть за стол переговоров.
Тем не менее нам к ракетным ударам не привыкать. Правительственный квартал или любой другой — мы уже видели все. А вот российские ракеты могут быть сбиты, и они просто не долетят. Тогда это для России будет двойной позор.
Ведь, получается, на Кремль упало что-то, с чем не смогло справиться дефективное ПВО, и на это что-то Россия не смогла зеркально ответить, ведь ее ракеты были сбиты. Поэтому ядерное оружие Россия не применит ни при каких обстоятельствах. Контрнаступление все равно начнется, отмечает эксперт.
Важно знать, что последствия ядерного удара будут зависеть от того, какое именно оружие будет использовано против Украины.
Ранее в Центре противодействия дезинформации писали, что когда Кремль прибегает к ядерному шантажу, то в основном предполагается возможное применение тактического ядерного оружия.
Использование стратегического ядерного оружия против Украины называют почти нереальным ввиду того, что такой ядерный удар создаст угрозу не только для Украины, но и для России.
Для того чтобы посмотреть последствия ядерного удара по Киеву и радиус поражения, можно воспользоваться сервисом NUKEMAP. Например, удар был нанесен тактической ракетой весом 15 кт (которую использовали, когда бомбили Хиросиму).
Фото — NUKEMAP
Радиус огненного шара, который обозначенный оранжевым цветом, достигнет 230 м. Радиус поражения от взрывной волны составит 0,54 км. Смертность в этом радиусе — приблизительно 100%.
Серым цветом показан умеренный радиус поражения взрывом, который составляет приблизительно 1,13 км. В этой зоне, скорее всего, будут разрушены множество жилых построек, широко распространены смертные случаи. Также высока вероятность пожара в помещениях. А эти поврежденные здания наверняка сгорят.
Зеленым цветом изображен приблизительный радиус излучения. Если ядерный удар будет нанесен тактической ракетой в 15 кт, он составит 1,34 км.
Зеленым цветом изображен приблизительный радиус излучения. Если ядерный удар будет нанесен тактической ракетой в 15 кт, он составит 1,34 км.
Для людей в этом радиусе возможен летальный исход примерно через 15–30 дней, а 15% выживших в конце концов умрут от рака.
Светло-оранжевым цветом обозначается радиус теплового излучения. Он составляет 1,68 км. Оно может вызвать сильные ожоги, то есть впоследствии — серьезные рубцы или даже ампутацию.
Светло-серым цветом обозначен радиус поражения взрывом легкого типа, который составляет приблизительно 2,9 км. В этой зоне, скорее всего, разобьются все оконные стекла. Это может вызвать травмы у тех, кто подойдет к окну посмотреть вспышку ядерного взрыва.
Ранее мы рассказывали, как распознать химическую атаку и подготовиться к ней.