“Как мне распознать химическую атаку и защитить себя в разных ситуациях?”

В Сирии Путин использовал химическое оружие, не имеющее ни цвета, ни запаха, около 50 раз.

Тогда люди просто не могли различить, что это химическая атака, и не понимали, как правильно защитить себя. Это привело к большому количеству жертв.

Украина должна быть готова к любым коварным действиям агрессора.

Кандидат химических наук, преподаватель химии в Атмосферной школе Киева, финалист Global Teacher Prize Ukraine 2021 Глеб Репич рассказал, как готовиться к химическим атакам.

Главное — отличить

Из опыта Сирии, где против населения использовали наиболее смертельный и опасный нервно-паралитический тип оружия, нужно быть готовым ко всему.

Разумеется, если Путин решится использовать химическое оружие, то оно будет именно таким — смертельно опасным.

В идеале каждый украинец должен пройти специальные курсы подготовки и запастись противогазами, но это невозможно.

По крайней мере, стоит знать, как защититься без этого и чего ожидать от такого оружия.

Современные химические атаки, рассказывает Глеб, отличаются от применявшихся в Первой мировой войне. Не будет цветного дыма или специфического запаха.

Современное химическое оружие отличается, его распространение можно назвать “тихим”. Осуществляют это с помощью ракетных обстрелов, но целью является не поражение зданий, а разбрызгивание ядовитого вещества.

Критерии, по которым распознают химическую атаку:

Сигнал

Раздастся сигнал, подобный тому, который раздается при воздушной тревоге. Однако он несколько отличается.

Это один короткий и один длинный гудок.

Включите телевизор

Во всех новостях и средствах массовой информации будет информация о том, что произошла химическая атака, и шаги, которые нужно немедленно выполнить.

Поэтому если услышали необычный сигнал сирены, включайте новости.

Перед химической атакой всегда идет обстрел

Глеб отмечает, что каждой химической атаке будут предшествовать глухие взрывы снарядов.

Не будет никаких повреждений домов или серьезных разрушений объектов, потому что цель — распространить ядовитое вещество.

При использовании нервно-паралитических веществ погибают животные

Поскольку животные обладают значительно меньшей массой тела, доза химического оружия будет для них смертельной.

Поэтому если вы увидели, как птицы падают с неба, уличные коты и собаки лежат неподвижно, это признак того, что пора действовать.

Симптомы у людей

Также понять, что произошла химическая атака, можно по массовым симптомам отравления веществами.

Обращайте внимание на:

миозис — чрезмерное сужение зрачков подергивание мышц слабость тошноту, рвоту слезотечение, слюнотечение обильное потоотделение

При тяжелом отравлении:

конвульсии потеря сознания судороги паралич смерть

Когда у меня есть шансы выжить?

Если вы находитесь на улице в эпицентре зоны поражения, то шансы на выживание равны нулю. Однако чем дальше вы от эпицентра, тем выше процент, что вы останетесь в живых.

Химическое оружие действует как аэрозоль, каждое ваше дыхание убивает. Также если есть открытые участки кожи, то ядовитые вещества проходят сквозь них.

Нервно-паралитический эффект содержат фосфороорганические вещества.

Лучшим тайником в случае химической атаки является специализированное бомбоубежище, имеющее системы фильтрации, или станция метро.

Они, как утверждает Глеб, довольно хорошо изолированы от внешней среды.

Если до метро далеко или его нет, как и бомбоубежища, то бункером может стать твоя квартира, если в ней стоят металлопластиковые окна.

К тому же чем выше этаж, тем безопаснее укрытие, потому что нервно-паралитические вещества тяжелее воздуха, оседают внизу.

Если вы в квартире. Мой дом — мой бункер

Герметизируйтесь.

То есть заклейте все щели в окнах и дверях и вентиляцию, чтобы максимально снизить циркуляцию воздуха, чтобы химическое оружие точно не попало в квартиру.

Не пользуйтесь кондиционером.

Не открывайте окна.

Заблаговременно позаботьтесь о запасах еды на несколько дней.

Если вы на улице:

Как можно скорее доберитесь до укрытия, особенно если у вас нет противогаза.

Это может быть вообще любое здание: ваша квартира, квартира родных или знакомых, автомобиль, метро, ​​магазин, ТРЦ и т.д.

Если вам удастся зайти в квартиру, нужно немедленно выбросить все вещи, в которых вы находились на улице, как можно дальше от места нахождения и помыться большим количеством воды с мылом.

Если вашим убежищем стал автомобиль, то максимально закройте все окна и двери. По возможности обклейте их клейкой лентой и эвакуируйте как можно дальше.

Независимо от того, где вы находитесь, следите за новостями, ведь там будет информация об эвакуации.

Маски, марлевые повязки помогут?

К сожалению, маски и марлевые повязки бессильны против такого оружия. Лучший вариант — противогаз.

Если его нет, смочите марлевую повязку в растворе соды. Теоретически, это даст какую-то защиту. Это точно лучше, чем ничего.

Если вы выходите на эвакуацию, то позаботьтесь о том, чтобы у вас не было обнаженных участков кожи.

На лицо наденьте балаклаву, очки, лыжную маску, марлевую повязку или противогаз исходя из того, что у вас есть. Также не помешает плащ-дождевик из клеенки и варежки.

Важно не покидать жилье или укрытие самостоятельно. Надо обязательно дождаться специалистов.

Когда угроза исчезает?

Все зависит от времени года.

Такое химическое оружие довольно быстро улетучивается при высокой температуре. Поэтому если это произойдет летом, то все испарится за несколько дней.

Но при этом поражение дыхательных путей будет максимальным.

Если атака произойдет в холодное время года, то испарение может занять несколько месяцев.

Поражение дыхательных путей в такой период года минимальное, но следует помнить о коже и избегать контакта с осевшими на поверхностях каплями.

Будет ли проведена дегазация

Да, но нужно подождать. Ее проводят раствором гидроксида натрия.

Горожанам, пока местность не станет пригодной для эвакуации населения, советуют оставаться в укрытиях.

А также ни в коем случае не проводить дегазацию самостоятельно. Кроме специальной защиты, для такой процедуры необходимы и определенные навыки.

Например, как передвигаться по зараженной территории и не вступать в опасные капли.

Об алгоритме действий при использовании другого химического оружия мы рассказали ранее.