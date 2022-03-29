Поради

“Як мені розпізнати хімічну атаку та захистити себе у різних ситуаціях?”

Відповідає
Гліб Репич
Гліб Репич

Кандидат хімічних наук

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 29 Березня 2022, 19:31
хімічна атака
Фото: Unsplash

Поради

“Як мені розпізнати хімічну атаку та захистити себе у різних ситуаціях?”
Відповідає
Гліб Репич
Гліб Репич
Кандидат хімічних наук

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