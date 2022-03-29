“Як мені розпізнати хімічну атаку та захистити себе у різних ситуаціях?”

У Сирії Путін використовував хімічну зброю, яка не має ні кольору, ні запаху, близько 50 разів.

Тоді люди просто не могли розрізнити, що це хімічна атака, й не розуміли, як правильно захистити себе, тож було дуже багато жертв.

Україна мусить бути готова до будь-яких підступних дій агресора.

Кандидат хімічних наук, викладач хімії в Атмосферній школі Києва, фіналіст Global Teacher Prize Ukraine 2021 Гліб Репіч розповів, як готуватися до хімічних атак.

Головне — відрізнити

З досвіду Сирії, де проти населення використовували найбільш смертельний та небезпечний нервово-паралітичний тип зброї, треба бути готовими до всього.

Зрозуміло, якщо Путін наважиться використати хімічну зброю, то вона буде саме така — смертельно небезпечна.

В ідеалі кожен українець має пройти спеціальні курси підготовки та запастися протигазами, але це наразі неможливо.

Тож принаймні варто знати, як захиститися без цього та чого чекати від подібної зброї.

Сучасні хімічні атаки, розповідає Гліб, відрізняються від тих, які були за Першої світової війни. Не буде кольорового диму чи специфічного запаху.

Новітня хімічна зброя відрізняється, її розповсюдження можна назвати “тихим”. Здійснюють це за допомогою ракетного обстрілу, але ціль — не ураження будівель, а розприскування отруйної речовини.

Критерії, за якими розпізнають хімічну атаку:

Сигнал

Пролунає сигнал, подібний до того, який лунає під час повітряної тривоги. Проте він дещо відрізняється.

Це один короткий і один довгий гудок.

Увімкніть телевізор

В усіх новинах та засобах масової інформації буде інформація про те, що відбулася хімічна атака, та кроки, які треба негайно виконати.

Тому, якщо почули незвичний сигнал сирени, вмикайте новини.

Перед хімічною атакою завжди відбувається обстріл

Гліб зазначає, що кожній хімічній атаці передуватимуть глухі вибухи снарядів.

Не буде жодних пошкоджень будинків або серйозних руйнувань об’єктів, адже ціль — розповсюдити отруйну речовину.

При використанні нервово-паралітичних речовин гинуть тварини

Оскільки тварини мають значно меншу масу тіла, доза такої хімічної зброї буде для них смертельною.

Тому якщо ви побачили, як птахи падають з неба, вуличні коти та собаки непорушно лежать, це ознака того, що час діяти.

Симптоми у людей

Також зрозуміти, що сталася хімічна атака, можна за масовими симптомами отруєння речовинами.

Звертайте увагу на:

міозис — надмірне звуження зіниць сіпання м’язів слабкість нудоту, блювоту сльозотечу, слинотечу рясне потовиділення

При важкому отруєнні:

конвульсії втрата свідомості судоми параліч смерть

Коли я маю шанси вижити?

Якщо ви перебуваєте на вулиці в епіцентрі зони ураження, то шанси на виживання рівні нулю. Проте чим далі ви від епіцентру, тим вищий відсоток, що ви залишитеся живим.

Хімічна зброя діє як аерозоль — кожен ваш подих вбиває. Також, якщо є відкриті ділянки шкіри, то отруйні речовини проходять крізь них.

Нервово-паралітичний ефект містять фосфорно-органічні речовини.

Найкращою схованкою в разі хімічної атаки є спеціалізоване бомбосховище, яке має системи фільтрації, або станція метро.

Вони, як стверджує Гліб, досить непогано ізольовані від зовнішнього середовища.

Якщо до метро далеко або його немає, так само і з бомбосховищем, то бункером може стати твоя квартира, якщо в ній стоять металопластикові вікна.

До того ж чим вищий поверх, тим безпечніше укриття, бо нервово-паралітичні речовини важчі від повітря, осідають внизу.

Якщо ви у квартирі. Мій дім — мій бункер

Герметизуйтеся.

Тобто заклейте всі шпарини у вікнах та дверях та вентиляцію, щоб максимально знизити циркуляцію повітря, щоб хімічна зброя точно не потрапила у помешкання.

Не користуйтеся кондиціонером.

Не відчиняйте вікна.

Завчасно потурбуйтеся про запаси їжі на кілька днів.

Якщо ви на вулиці:

Якомога швидше дістаньтеся укриття, особливо якщо не маєте протигаза.

Це може бути взагалі будь-яка будівля: ваша квартира, квартира рідних чи знайомих, автомобіль, метро, магазин, ТРЦ тощо.

Якщо вам вдасться зайти у квартиру, треба негайно викинути всі ваші речі, в яких ви перебували на вулиці, якомога далі від місця перебування та помитися великою кількістю води з милом.

Якщо вашою схованкою став автомобіль, то максимально зачиніть усі вікна та двері. За можливості обклейте їх клейкою стрічкою та евакуюйтеся якомога далі.

Незалежно від того, де ви перебуваєте, слідкуйте за новинами, адже там буде інформація про евакуацію.

Маски, марлеві пов’язки допоможуть?

На жаль, маски та марлеві пов’язки безсилі проти такої зброї. Найкращий варіант — протигаз.

Якщо його немає, змочіть марлеву пов’язку у розчині соди. Теоретично, це дасть певний захист. Це точно краще, ніж нічого.

Якщо ви виходите на евакуацію, то потурбуйтеся про те, щоб у вас не було оголених ділянок шкіри.

На обличчя вдягніть балаклаву, окуляри, лижну маску, марлеву пов’язку або протигаз, виходячи з того, що у вас є. Також не завадить плащ-дощовик з клейонки та рукавиці.

Важливо не залишати помешкання чи укриття самостійно. Треба обов’язково дочекатися спеціалістів.

Коли загроза зникає?

Усе залежить від пори року.

Така хімічна зброя досить швидко випаровується за високої температури. Тому, якщо це станеться влітку, то все випарується за кілька днів.

Але в разі чого ураження дихальних шляхів буде максимальне.

Якщо ж атака трапиться в холодну пору року, то випаровування може зайняти кілька місяців.

Ураження дихальних шляхів у такий період року мінімальне, але варто пам’ятати про шкіру й уникати контакту з краплями, які осіли на поверхнях.

Чи буде проведена дегазація

Так, але треба почекати. Її проводять розчином натрій гідроксиду.

Містянам, доки місцевість не стане придатною до евакуації населення, радять залишатися в укриттях.

А також у жодному разі не проводити дегазацію самостійно. Окрім спеціального захисту, для такої процедури необхідні ще й певні навички.

Наприклад, як пересуватися зараженою територією та не вступати у небезпечні краплі.

Про алгоритм дій під час використання іншої хімічної зброї ми розповіли раніше.