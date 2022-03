Чому Росія говорить про хімічну зброю та що треба знати українцям, щоб бути у безпеці

Росія активізувалася з пропагандистськими закидами щодо лабораторій з виготовлення хімічної зброї масового ураження на території України. Такими повідомленнями вона вже давно зомбує власний народ і використовує це, як ще одну “вагому” причину нападу на Україну.

Так, на 11 березня РФ ініціювала проведення засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити начебто “військово-біологічну діяльність” США в Україні.

До речі, раніше ООН заявляла, що їй нічого не відомо про зброю масового ураження, яку нібито розробляють в Україні.

За словами офіційного представника ООН Стефана Дюжарріка, Всесвітній організації охорони здоров’я “не відомо про будь-які дії українського уряду, що суперечили б її міжнародним зобов’язанням, які стосуються, серед іншого, хімічної та біологічної зброї”.

Тож представники Заходу вважають, що Російська Федерація може готувати провокацію, якою згодом намагатиметься виправдати застосування зброї масового ураження самими російськими військовими.

We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories.