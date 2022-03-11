Чому Росія говорить про хімічну зброю та що треба знати українцям, щоб бути у безпеці

Росія активізувалася з пропагандистськими закидами щодо лабораторій з виготовлення хімічної зброї масового ураження на території України. Такими повідомленнями вона вже давно зомбує власний народ і використовує це, як ще одну “вагому” причину нападу на Україну.

Хімічна зброя Росії й пропаганда

Так, на 11 березня РФ ініціювала проведення засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити начебто “військово-біологічну діяльність” США в Україні.

До речі, раніше ООН заявляла, що їй нічого не відомо про зброю масового ураження, яку нібито розробляють в Україні.

За словами офіційного представника ООН Стефана Дюжарріка, Всесвітній організації охорони здоров’я “не відомо про будь-які дії українського уряду, що суперечили б її міжнародним зобов’язанням, які стосуються, серед іншого, хімічної та біологічної зброї”.

Тож представники Заходу вважають, що Російська Федерація може готувати провокацію, якою згодом намагатиметься виправдати застосування зброї масового ураження самими російськими військовими.

We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories. — Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022

Світ пам’ятає, що подібні історії Росія поширювала перед застосуванням хімзброї в Сирії.

Тоді союзний РФ уряд Башара Асада використав хімічну зброю проти мирних жителів Сирії кілька разів.

Росію також звинувачують у застосуванні нервово-паралітичних речовин — хімічної зброї — при замахах на вбивство Сергія Скрипаля у Солсбері 2018 року та російського опозиціонера Олексія Навального у 2020 році.

Ми адекватні люди. Я президент адекватної країни, адекватного народу. І батько двох дітей. І жодної хімічної чи будь-якої іншої зброї масової поразки на моїй землі ніхто не розробляє. І весь світ це знає, – заявив Володимир Зеленський у своєму зверненні.

– Ви знаєте. І якщо ви зробите щось подібне проти нас, ви отримаєте найжорстокішу санкційну відповідь.

Володимиру Путіну та його поплічникам у їх жорстокі голови залізти складно, тож Захід переймається, що Росія може застосувати у війні з Україною неконвенційні види озброєння.

Що робити у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві

Наразі в Україні немає жодних аварій, але кожен має знати базові правила поведінки у разі хімічної чи біологічної небезпеки.

Надаємо рекомендації від Міністерства охорони здоров’я.

У разі хімічної атаки або аварії необхідно:

щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;

заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;

увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;

попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;

вимкнути побутові прилади та газ.

У разі евакуації під час хімічної атаки або аварії потрібно:

взяти з собою аптечку;

одягнутись так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри;

використовувати протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком);

залишити приміщення, використовуючи сходи;

не торкатись ніяких предметів, не наступати у калюжі;

не їсти й не пити нічого.

Важливо!

У разі аварій з викидом хлору: намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку — низинами.

Якомога швидше залиште зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.

Бережіть себе! Ми обов’язково переможемо, а російська влада і виконавці злочинних наказів обов’язково отримають по заслугах.

Нагадаємо, які ще фейки Росії літають у повітрі, отруюючи голови її громадян і намагаючись розпилити цю “заразу” далеко за свої території.