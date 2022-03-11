Почему Россия говорит о химическом оружии и что нужно знать украинцам, чтобы быть в безопасности

Россия активизировалась с пропагандистскими вбросами касательно лабораторий по изготовлению химического оружия массового поражения на территории Украины. Такими сообщениями она уже давно зомбирует собственный народ и использует это как еще одну “весомую” причину нападения на Украину.

Химическое оружие России и пропаганда

Так, на 11 марта РФ инициировала проведение заседания Совета безопасности ООН, чтобы обсудить якобы “военно-биологическую деятельность” США в Украине.

Кстати, ранее ООН заявляла, что ей ничего не известно об оружии массового поражения, якобы разрабатываемого в Украине.

По словам официального представителя ООН Стефана Дюжаррика, Всемирной организации здравоохранения “не известно о каких-либо действиях украинского правительства, которые противоречили бы его международным обязательствам, касающимся, среди прочего, химического и биологического оружия”.

Представители Запада считают, что Российская Федерация может готовить провокацию, которой впоследствии будет пытаться оправдать применение оружия массового поражения самими российскими военными.

We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories. — Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022

Мир помнит, что подобные истории Россия распространялась перед применением химоружия в Сирии.

Тогда союзное РФ правительство Башара Асада использовало химическое оружие против мирных жителей Сирии несколько раз.

Россию также обвиняют в применении нервно-паралитических веществ – химического оружия – при покушениях на убийство Сергея Скрипаля в Солсбере в 2018 году и российского оппозиционера Алексея Навального в 2020 году.

Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народу. И отец двоих детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает, — заявил Владимир Зеленский в своем обращении.

– Вы знаете. И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ.

Владимиру Путину и его приспешникам в их жестокие головы залезть сложно, поэтому Запад беспокоится, что Россия может применить в войне с Украиной неконвенционные виды вооружения.

Что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии

В Украине нет никаких аварий, но каждый должен знать базовые правила поведения в случае химической или биологической опасности.

Предоставляем рекомендации от Министерства здравоохранения.

В случае химической атаки или аварии необходимо:

плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;

заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;

включить телевизор или радио для получения следующих инструкций;

предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;

выключить бытовые приборы и газ.

При эвакуации во время химической атаки или аварии требуется:

взять с собой аптечку;

одеться так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи;

использовать противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком);

покинуть помещение, используя лестницу;

не касаться никаких предметов, не наступать в лужи;

не есть и не пить ничего.

Важно!

В случае аварий с выбросом хлора: старайтесь передвигаться по возвышениям, в случае выброса аммиака – низинами.

Как можно скорее оставьте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра.

Берегите себя! Мы обязательно победим, а российские власти и исполнители преступных приказов обязательно получат по достоинству.

Напомним, какие еще фейки России летают в воздухе, отравляя головы ее граждан и пытаясь распылить эту “заразу” далеко за свои территории.