Россия активизировалась с пропагандистскими вбросами касательно лабораторий по изготовлению химического оружия массового поражения на территории Украины. Такими сообщениями она уже давно зомбирует собственный народ и использует это как еще одну “весомую” причину нападения на Украину.

Так, на 11 марта РФ инициировала проведение заседания Совета безопасности ООН, чтобы обсудить якобы “военно-биологическую деятельность” США в Украине.

Кстати, ранее ООН заявляла, что ей ничего не известно об оружии массового поражения, якобы разрабатываемого в Украине.

По словам официального представителя ООН Стефана Дюжаррика, Всемирной организации здравоохранения “не известно о каких-либо действиях украинского правительства, которые противоречили бы его международным обязательствам, касающимся, среди прочего, химического и биологического оружия”.

Представители Запада считают, что Российская Федерация может готовить провокацию, которой впоследствии будет пытаться оправдать применение оружия массового поражения самими российскими военными.

We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories.