Что это за обвинение в подготовке химических атак? Обращение Зеленского 10 марта 2022

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинскому народу, мировому сообществу и России вечером 10 марта 2022 года.

Вікна публикуют полное видео и текст обращения Зеленского 10 марта 2022:

Гуманитарный коридор

Одной из главных задач для нас сегодня была организация гуманитарных коридоров. Сумы, Тростянец, Краснополье, Ирпень, Буча, Гостомель, Изюм. За этот день уже удалось вывезти около 40 тысяч наших людей.

Дать им наконец-то безопасность в Полтаве, Киеве, Черкассах, Запорожье, Днепре, Львове. Удалось также доставить и гуманитарные грузы: сотни тонн продовольствия, медикаментов.

Мы делаем все, чтобы спасти людей в городах, которые враг хочет просто уничтожить. С учетом работы гуманитарных коридоров в предыдущие два дня мы уже эвакуировали около ста тысяч человек.

Но…

Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными. Хотя мы сделали все, что требовалось для работы гуманитарного коридора, российские войска так и не прекратили огонь.

Несмотря на это, я решил все равно направить колонну грузовиков для Мариуполя. С едой, водой, лекарством. Я благодарен всем водителям – храбрым людям, готовым выполнить эту миссию. Сверхважную миссию.

Но оккупанты начали танковую атаку именно там, где должен быть этот коридор. Коридор для мариупольцев.

Они сделали это сознательно. Они знали, что срывают. У них есть четкий приказ держать Мариуполь в заложниках, издеваться над ним. Постоянно бомбить, постоянно обстреливать.

Сегодня они разрушили здание главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Именно рядом с этим зданием и было то место, где собирались мариупольцы на эвакуацию.

Это откровенный террор

Вызывающий террор. От опытных террористов. Мир должен это знать. Должен признать это. Мы все имеем дело с государством-террористом.

Но что бы то ни было, мы будем стараться! Постоянно! Мы продолжим попытки довезти в Мариуполь помощь, в которой так нуждаются наши люди. Украинцы и украинки.

Оккупанты делают все, чтобы обмануть наших людей в осадных городах.

Они блокируют связь. Не дают узнать информацию. Государство делает все, чтобы помочь нашему городу.

Все, чтобы сказать мариупольцам: мы боремся. И не оставим этой борьбы.

Поэтому если вы можете говорить с мариупольцами, писать им, распространяйте, пожалуйста, правду. Напоминайте им, что Украина всем сердцем с ними. И делает все, чтобы прекратилась пытка города.

Российская пропаганда

Российские пропагандисты сегодня заметно оживились. И очень старались.

Наверное, для того чтобы прикрыть преступления своей армии в Украине. Преступления против Мариуполя. Против Донбасса. Против Харькова. Против десятков других городов. Прикрыть новыми обвинениями. Новыми-старыми фейками.

Они обвиняют нас… Снова нас! Что мы якобы разрабатываем биологическое оружие. Якобы готовим химическую атаку.

Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались: хочешь узнать о планах России – посмотри, в чём Россия обвиняет других.

Послушайте, разгонка таких обвинений в российских СМИ сама по себе показывает, что это они на такое способны. Российские же военные, российские же спецслужбы. Показывает, что они этого хотят.

Они уже делали такие вещи в других странах. Точно так же! Сами анонсировали, сами организовывали, сами жаловались. Исами будут делать ещё.

Снова и снова. Если их не остановить.

Как Молдову они разорвали с Приднестровьем. Как Грузию разорвали с Абхазией. Как Украину разорвали с Донбассом и нашим Крымом.

А обвиняют нас! Тех, кто стал жертвой. Тех, кто вынужден защищаться. Бороться уже просто за своё право жить.

Сами приходят к нам на танках и с ракетами. Забирают чужое. Наше. Захватывают.

Даже стыдятся показать своих офицеров! Прячут своих генералов. Скрывают от своего же народа, что отправляют срочников на эту войну, лишь бы только силы вторжения сделать побольше.

А мы виноваты! Нас всё обвиняют в нападках на якобы миролюбивую Россию.

И что теперь? Что это за обвинения в подготовке химических атак? Вы решили провести “дехимизацию” Украины? Чем? Аммиаком? Фосфором? Что ещё вы нам приготовили? Куда ударите химическим оружием?

По роддому в Мариуполе? По церкви в Харькове? По детской больнице «Охматдет»? Или по лабораториям, большинство из которых остались ещё с советских времён и занимаются обычной наукой. Обычной! А не военными технологиями.

Мы – адекватные люди. Я – Президент адекватной страны, адекватного народа. И отец двух детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. Вы это знаете. И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ.

Украинцы! Наши защитники и защитницы!

Я подписал несколько важных указов.

О присвоении звания Героя Украины тринадцати нашим защитникам:

Подполковник Литун Андрей Николаевич. Посмертно. Погиб, прикрывая наших военных и героически сдерживая пришествие неприятеля.

Капитан Корпан Александр Богданович. Посмертно. Спас наших бойцов и гражданские жилые дома, когда отвел от них падающий самолет.

Младший лейтенант Блоха Юрий Игоревич. Посмертно. В боях в Николаевской области героически защищал собратьев, спасая их жизнь.

Старший сержант Ивашко Андрей Александрович. Посмертно. Во время ракетных обстрелов ценой собственной жизни лично давал информацию о действиях врага.

Младший сержант Волков Евгений Владимирович. Посмертно. За мужество и героизм при эвакуации раненых в Донецкой области, за спасение наших военных.

Генерал-майор Николюк Виктор Дмитриевич. Умело управлял обороной на северо-восточном направлении, благодаря чему удалось не допустить захвата Чернигова.

Полковник Хода Леонид Алексеевич. За период войны под его командованием было уничтожено более 50 машин противника.

Подполковник Пономаренко Вячеслав Анатольевич. Благодаря его действиям было уничтожено значительное количество техники и военных врага в Гостомеле.

Подполковник Яковенко Александр Алексеевич. Вывел свои подразделения из-под артиллерийского огня врага, благодаря чему сохранил личный состав и продолжил успешно оборонять Донецкую область.

Майор Бова Евгений Петрович. За героическую оборону Мариуполя и удержание позиций в постоянных атаках противника.

Капитан Боечко Василий Васильевич. За очень успешную ликвидацию техники и живой силы неприятеля.

Сержант Мороз Олег Романович. Благодаря его героическим действиям удалось остановить наступление врага в Луганской области.

Матрос Самофалов Валерий Михайлович. В одном бою впервые в истории этой войны сбил сразу три вертолета врага.

Также я подписал указ о награждении орденами за личное мужество 39 нацгвардейцев, 31 полицейского (девять посмертно), 14 пограничников (четырех посмертно), 23 работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня звание бригадного генерала присвоено:

Нечаеву Олегу Александровичу. За успешную оборону в Киевской области.

Лещинскому Владиславу Вацлавовичу. За очень успешные действия против врага в Херсонской области.

Гуцолу Владимиру Владимировичу. За уничтожение воздушного десанта врага в Василькове.

Демьянчик Григорий Петрович. За успешную организацию подготовки личного состава для наших военных подразделений.

И напоследок.

Сегодня и завтра в Европе продолжаются дискуссии по поводу будущего Украины в ЕС.

Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия уже сделали все, чтобы нас хотели видеть там. Среди равных. Чтобы нас туда пригласили.

Это финальный экзамен для Европы.

Среди лидеров государств есть те, кто нас поддерживает. А есть и те, кто поддерживает только себя.

Но мы видим, как к нам относятся народы всех стран Европы. И это главное.

Потому что я точно знаю: если бы именно люди решали наше членство в ЕС, они бы точно избрали народ Украины.

Сегодня, когда я вижу поддержку народов каждой страны на площадях столиц Европы, я знаю, что украинский народ уже в Евросоюзе.

Ну, а политики… Я уверен, что они подстроятся. Желательно побыстрее.

Слава народам Европы! Слава Украине! Слава нашим военным!