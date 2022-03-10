Цепи в украинской армии, ложь Лаврова и американские лаборатории. Лещенко о фейковых новостях

Борьба с русскими фейками и пропагандой становится обыденностью. Теперь они раздаются не только из единичных групп и каналов в соцсетях. Сейчас российские фейки на официальном уровне озвучиваются политиками страны-агрессора.

Из последних фейковых новостей можно выделить заявление министра МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия не нападала на Украину. С таким абсурдным заявлением он обращается ко всему миру!

Также Лавров обвинил Украину в создании биологического оружия, которое является “этнически-ориентированным” на россиян.

Одним из последних громких фейков оказалась новость о якобы прикованных цепями солдатах ВСУ, которые не могут из-за этого сдаться в плен.

Единственной целью распространения ложной информации от РФ является дальнейшая эскалация конфликта с Украиной и искажение имиджа страны на международной арене.