Ланцюги в українській армії, брехня Лаврова та американські лабораторії. Лещенко про фейкові новини

Боротьба із російськими фейками та пропагандою перетворюється у буденне заняття. Тепер вони лунають не тільки з поодиноких груп та каналів у соцмережах. Зараз російські фейки на офіційному рівні озвучують політики країни-агресорки.

Із останніх фейкових новин можна виокремити заяву міністра МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Росія не нападала на Україну. Із такою абсурдною заявою він звертається до усього світу!

Також Лавров звинуватив Україну у створенні біологічної зброї, яка є “етнічно-орієнтованою” на росіян.

Одним із останніх гучних фейків виявилася новина про нібито прикутих ланцюгами солдатах ЗСУ, які не можуть через це здатися у полон.

Єдиною метою розповсюдження неправдивої інформації від РФ є подальша ескалація конфлікту з Україною та спотворення іміджу країни на міжнародній арені.