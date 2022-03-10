Ми не стали рабами та ніколи не станемо: Володимир Зеленський про причини гуманітарної катастрофи та обов’язкову відбудову

Ми обороняємо нашу державу вже не перший день. Наша славетна українська армія відбиває атаки ворога, і кожен з нас робить усе необхідне для спільної перемоги.

Президент України Володимир Зеленський 10 березня традиційно звернувся до українців та пояснив, як будуть покарані пропагандисти, хто створив гуманітарну кризу і не дає виїхати людям з окупованих міст, а також якою буде програма відбудови після нашої перемоги.

Вікна публікують основні тези звернення президента України Володимира Зеленського 10 березня 2022 року:

Вночі стало відомо про постраждалих від авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку. Загиблих троє, серед них одна дитина, дівчинка. Поранених 17 людей, серед яких теж діти, жінки, медичні працівники.

На російському телебаченні згадали про це, але не сказали жодного слова правди. Вони брешуть впевнено, як і завжди.

Воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають. Вони нестимуть відповідальність, як і всі ті, хто віддає накази скидувати бомби на мирних людей.

Ми знайдемо усю власність пропагандистів та пов’язаних з ними осіб та зробимо все можливе, щоб її конфіскували всюди.

Пропагандистів обов’язково притягнуть до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах, а потім їх зненавидять їхні ж громадяни.

Росіяни відчують удари війни по власній економіці

Росіяни відчують наслідки по власних гаманцях та можливостях, яких стає дедалі менше.

Війна наколи не буває ізольованою.

Вона завжди б’є і по жертві, і по агресору. Просто агресор пізніше це розуміє, а потім страждає.

Про гуманітарну кризу

Сьогодні ми знову забезпечуємо гуманітарні коридори для наших міст Маріуполь, Волноваха, Ізюм, Суми та область, а також Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель.

Серце розривається від того, що окупанти зробили з нашими містами та нашою державою. І від того, що вони хочуть зробити з нашими людьми, які потребують термінової допомоги.

Російські війська створили гуманітарну катастрофу в Україні, але це для них лише частина плану. Вони хочуть принизити наших людей, щоб вони брали на колінах хліб і воду з рук окупантів.

Загарбники хочуть, щоб українці могли врятувати життя, поїхавши лише на окуповану територію. Тому вони блокують Маріуполь, Волноваху та інші міста.

Окупанти спеціально організовують це знущання, щоб дати своїм пропагандистським каналам матеріал. Просто потвори.

Попри все, вчора щогодини надходила нова інформація про людей, яких вдалося вивезти на вільну територію України. Загалом за минулу добу та тих, хто продовжив евакуацію вранці, вдалося врятувати близько 60 тисяч наших громадян.

Важливість конкретики у діях світових лідерів

Розмова з прем’єр-міністром Великої Британії дала розуміння, що наша антивоєнна коаліція скоро стане у рази сильніша, а значить і тиск на Росію заради миру збільшиться.

Для нас дуже важлива конкретика у відносинах з лідерами світу та Європи. Ми реально боремось та воюємо за нашу незалежність, за свободу та рівність для всіх на нашому континенті.

Ми хочемо бачити від партнерів такі рішення, які базуються на реальності, а не деклараціях чи абстрактних міркуваннях.

Цими днями лідери Євросоюзу збираються, щоб обговорити війну Росії проти України. А також щоб обговорити нашу заявку на вступ до ЄС.

Ми чекаємо конкретний сигнал та потужну підтримку. Оскільки це буде справедливо, по-людськи та по-європейськи.

Ми точно знаємо, хто за нас, а хто вважає, що Євросоюз — це бухгалтерія.

Звернення до українців та українок

— Українці та українки, наші захисники та захисниці, ми всі обороняємо нашу державу вже 15-й день.

Ми вистояли. Ми не стали рабами та ніколи не станемо.

Після війни ми обов’язково відбудуємо усе, що зруйновано. Для кожного міста, яке постраждало, буде створена окрема програма для відбудови.

Усі міста, до яких прийшло зло, після відбудови не побачать від нього і сліду.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до українців та пояснив, як буде здійснюватись відбудова українських міст.