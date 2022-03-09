Дефолт близько. Розповідаємо, як російська економіка летить на дно

Росія все глибше поринає в економічний хаос. Центрбанк відсьогодні заборонив продаж у касах банку валюти.

З рахунків гроші поки що можна знімати, але лише долари та лише до $10 тисяч.

Якщо ж на рахунку було більше валюти, це можна буде зняти в рублях за ринковим курсом на день видачі.

А нині курс долара у Росії становить 137 рулів. А євро вже росіяни зняти не можуть.

Такий порядок запровадили до вересня, до того часу банки не продаватимуть готівкову валюту громадянам.

Крах економіки Росії не за горами. Рейтингове агентство Fitch обвалило кредитний рейтинг країни-агресорки до переддефолтного стану.