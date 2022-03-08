Світ

Російська економіка продовжує летіти у прірву: як росіяни страждають від санкцій

Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 08 Березня 2022, 18:30

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