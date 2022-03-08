Російська економіка продовжує летіти у прірву: як росіяни страждають від санкцій

Російський рубль продовжує летіти у прірву, а за ним і вся економіка. Остання мотузочка, за яку вона ще тримається — це експорт газу та нафти. Але вона може бути незабаром обрубана.

Захід серйозно обговорює найрадикальніші санкції. Також найболючіший удар громадяни Росії отримали від Visa та Mastercard. За день-два вони не зможуть ані зняти готівку, ані розрахуватися карткою в онлайн-магазині.

Ціни на продукти в магазинах ростуть чи не по годинах, а імпортних товарів залишається все менше.

Країни Європейського Союзу вже хочуть відмовитися від російських енергоресурсів. Раніше ми розповідали, як Єврокомісія відмовлятиметься від нафти та газу.