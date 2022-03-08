Як відмовляться від нафти та газу з Росії — план ЄС

Єврокомісія представить план, як відмовитися від російських нафти та газу. Про це повідомила її очільниця Урсула фон дер Ляєн.
Пропозиція включає диверсифікацію постачальників, збільшення постачання скрапленого газу, інвестиції у відновлювальні джерела енергії, а також підвищення енергоефективності.
Водночас країни Європи визнають, що не можуть одразу припинити імпорт енергоносіїв з Росії, адже їхні ринки надто залежні.
Попри це світ продовжує нас підтримувати. Раніше ми розповідали, як Європа підтримує Україну.