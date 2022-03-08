Як відмовляться від нафти та газу з Росії — план ЄС

Єврокомісія представить план, як відмовитися від російських нафти та газу. Про це повідомила її очільниця Урсула фон дер Ляєн.

Пропозиція включає диверсифікацію постачальників, збільшення постачання скрапленого газу, інвестиції у відновлювальні джерела енергії, а також підвищення енергоефективності.

Читати на тему Історичне рішення Європарламенту. Що воно означає та які подальші дії України Рішення Європарламенту дає фундамент для подальшої кампанії за євроінтеграцію.

Водночас країни Європи визнають, що не можуть одразу припинити імпорт енергоносіїв з Росії, адже їхні ринки надто залежні.

Попри це світ продовжує нас підтримувати. Раніше ми розповідали, як Європа підтримує Україну.