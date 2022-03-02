Історичне рішення Європарламенту. Що воно означає та які подальші дії України

Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Відповідне рішення ухвалили напередодні. Водночас має воно рекомендаційний, а не юридичний характер.

Що це означає на практиці та чи приймуть Україну до ЄС найближчим часом – читайте далі.

Хроніка подій

28 лютого президент, прем’єр та спікер парламенту підписали заявку на членство України в ЄС.

– Як не дивно, нинішній час, коли триває масштабна українсько-російська війна, коли путінські сили окупували ще більшу територію України та погрожують узяти Київ, став найліпшим в історії України часом для подання такої заявки. Саме зараз можна розраховувати на швидше просування України дорогою до членства, часом навіть в обхід традиційних бюрократичних процедур та усупереч стандартній “матриці” ухвалення рішень у ЄС.

Російські танки пробили діру в цій “матриці”, – вважає головред Європейської правди Сергій Сидоренко.

1 березня відбувся історичний виступ президента в Європарламенті. Зеленський не стримував емоцій, був щирим і зумів викликати в європарламентарів емпатію. Йому аплодували стоячи.

Після цієї промови Європарламент ухвалив резолюцію Російська агресія проти України, в якій засудив напад російського війська на територію суверенної України.

На голосування поставили й рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Його підтримали 637 з 676 делегатів.

Що означає рішення Європарламенту щодо України

Рішення Європарламенту – це важлива декларативна історія, але вона не має прямих юридичних наслідків, пише The Village.

Зрозуміло, що процедура вступу до ЄС є складною і тривалою. Країна має відповідати багатьом критеріям, зокрема у сфері законодавчій. І тут все залежить від України.

Важливість ухваленого рішення в тому, що це дає фундамент для подальшої кампанії за євроінтеграцію.

– Вступ до ЄС не буде простим і дуже швидким. Але головне – він буде, – каже екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін у себе на Facebook.

Чому вступ до ЄС важливий для України?

Розмови про вступ України до ЄС точаться вже понад 10 років. Україна вважає, що це найкращий спосіб зупинити шантаж Путіна. Потрібно дати Україні те, що російська сторона вважає неприйнятною.

Для прикладу, свого часу країни Балтії та Болгарія стали членами Євросоюзу і НАТО. Тож тепер вони трохи менше переймаються за власну безпеку.

Подальші дії

Наступним слушним моментом нагадати про себе стане саміт Європейського Союзу, запланований на 24 березня у Брюсселі. Для нас це можливість перейти від декларативних історій до практичних.

Зокрема, можливі такі опції:

надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС уже на рівні саміту;

надання перспективи членства в ЄС.

Також рухи в напрямку членства до Євросоюзу дозволяють залучати більше коштів, зокрема і на війну.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що народ України вже заслужив і має право отримати членство в Євросоюзі, особливо після відважної оборони Києва.