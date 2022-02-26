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Народ України вже заслужив отримати членство в ЄС: нова заява Зеленського

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Лютого 2022, 13:23

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