Народ України вже заслужив отримати членство в ЄС: нова заява Зеленського

Під час брифінгу 26 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що народ України вже заслужив і має право отримати членство у Євросоюзі, особливо після такої відважної оборони Києва.

Ми вистояли й успішно відбиваємо атаки ворога.

Київ та ключові міста навколо столиці контролюються саме нашою армією. Проте президент нагадує, що бої ще тривають у багатьох містах та районах нашої держави, але ми знаємо, що ми захищаємо. Країну, землю, майбутнє дітей.

На наших вулицях, у небі Києва, у Василькові, у Вишгороді, навіть у навколишніх полях тривала справжня битва за Київ.

Володимир Зеленський говорить, що ворог застосував проти нас усе: ракети, винищувачі, безпілотники, артилерію, бронетехніку, диверсантів, десант. Окупанти б’ють по житлових кварталах, зокрема з реактивної артилерії, намагаються зруйнувати енергетичні об’єкти.

У них дуже підла тактика.

Також Зеленський додав, що зруйновані ракетами та артилерією житлові будинки – це остаточний аргумент для світу, щоб разом з нами зупинити окупаційне нашестя.

Народ України вже заслужив і має право отримати членство у Євросоюзі. Це й буде ключовим свідченням підтримки нашої країни

Настав вирішальний момент раз і назавжди закрити багаторічну стратегічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС.

Президент повідомив, що вже обговорив це питання сьогодні з Шарлем Мішелем, Урсулою фон дер Ляєн, Еммануелем Макроном. Він наголошує, що це й буде ключовим свідченням підтримки нашої країни.

Антивоєнна коаліція діє – в Україну йде оборонна зброя та обладнання.

Зеленський додав, що ми маємо майже повну підтримку країн ЄС щодо відключення Росії від SWIFTу і президент сподівається, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати це рішення.

Нам вистачає мужності боронити свою Батьківщину, захищати Європу, – зазначив Зеленський.

Нагадування українцям

Президент наголосив, що кожному українцю треба пам’ятати одне. Якщо можете зупиняти і знищувати окупантів – робіть це.

Всі, хто може повернутися в Україну, – повертайтеся, щоб захистити Україну. А потім у нас буде багато роботи, щоб відбудувати її.

Всі, хто може захищати Україну за кордоном, робіть це цілеспрямовано, згуртовано та безперервно

Також Зеленський ухвалив рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти, посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст.

Всім, хто захищає Україну сьогодні, – слава! Ви – герої!

Звернення до росіян

А тепер я хочу, щоб мене почули у Росії абсолютно всі. Тисячі жертв. Сотні полонених, які просто не можуть зрозуміти, заради чого їх відправили до України. Відправили вмирати.

Чим швидше ви скажете своїй владі, що війну треба негайно зупинити, тим більше ваших людей залишаться живими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відрізнити російську військову техніку від української, щоб мати змогу оборонятися від окупантів та підтримувати Збройні сили України.