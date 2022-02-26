Як мені відрізнити техніку ЗСУ від російських окупантів — пояснює Держспецзв’язку

Щоб мати змогу оборонятися від російських окупантів та підтримувати Збройні сили України, потрібно відрізняти нашу військову техніку від агресорів.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України пояснила, які особливості має українська та російська техніка.

Українська техніка

Має окрас у вигляді “пікселю” або темно-зелений колір, близький до оливового.

Техніка російських окупантів

Має темно-зелений та болотний окрас. Іноді трикольоровий окрас.

Побачили окупаційну техніку?

Повідомте про це ЗСУ за номером +380 800 500 410.

Знімайте на відео пересування російської техніки та викладайте у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.

Якщо маєте можливість, знищуйте ворожу техніку будь-якими засобами.

Українські військові наполегливо просять не викладати фото та відео переміщення техніки ЗСУ. Це грає на користь ворогові та корегує його дії.

Підтримати українську армію можна й фінансово. Мінцифри запустила оновлену функцію Повернись живим.

Відтепер гроші з єПідтримки можна витратити на допомогу ЗСУ. Читай, як працює єПідтримка у фонд Повернись живим.