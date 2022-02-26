Как мне отличить технику ВСУ от российских оккупантов — объясняет Госспецсвязи

Чтобы обороняться от российских оккупантов и поддерживать Вооруженные силы Украины, нужно отличать нашу военную технику от агрессора.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины объяснила, какие особенности имеет украинская и российская техника.

Украинская техника

Имеет окрас в виде “пикселя” или темно-зеленый цвет, близкий к оливковому.

Техника российских оккупантов

Имеет темно-зеленый и болотный окрас. Иногда трехцветный окрас.

Увидели оккупационную технику?

Сообщите об этом ВСУ по номеру +380 800 500 410.

Снимайте на видео передвижение русской техники и выкладывайте в соцсети под хештегом #війна_проти_україни.

Если у вас есть возможность, уничтожайте вражескую технику любыми средствами.

Украинские военные упорно просят не выкладывать фото и видео перемещения техники ВСУ. Это играет на пользу врагу и корректирует его действия.

Поддержать украинскую армию можно и финансово. Минцифры запустили обновленную функцию Повернись живим.

Отныне деньги с программы єПідтримка можно потратить на помощь ВСУ. Читай, как работает єПідтримка в фонд Повернись живим.