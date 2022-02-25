Тисячу єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда Мінцифри запускає оновлену функцію Повернись живим.

— Відтепер Гроші з єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці єПідтримки, — пише Федоров у своєму Telegram.

Зробити це можна за посиланням.

Переказати кошти можна, якщо у вас є картка Монобанку, ПриватБанку чи Альфа-Банку.

Українці ще 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд Повернись живим. За одну добу зібрали більше коштів, ніж за весь рік!

Раніше ми розповідали, що сторінку фонду Повернись живим на Рatreon видалили. Зараз це питання вирішують.