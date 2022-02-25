Україна

Тисячу єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Лютого 2022, 19:50
тисячу єПідтримки можна витратити на допомогу армії

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тисячу єПідтримки можна витратити на допомогу армії
Тисячу єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії
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Все буде Україна! Олег Михайлюта захищатиме Київ у теробороні
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