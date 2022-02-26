Новітня зброя та $600 млн. США надає Україні потужну підтримку

У ніч проти суботи, 26 лютого, президент Сполучених Штатів Джозеф Байден підписав рішення про надання Україні потужної фінансової допомоги та новітньої зброї.

Відповідне рішення зареєстровано у Федеральному реєстрі актів, передає Європейська правда.

Як стало відомо, США виділять Україні підтримку у 600 млн доларів, яку буде поділено на дві частини.

$350 млн буде надано у вигляді так званої “безпекової підтримки” (включає зброю, військове обладнання та боєприпаси, а також безпекові послуги за потреби);

$250 млн — у вигляді цільового безповоротного фінансування “у разі визнання важливості для безпекових інтересів США”.

Європейська правда пише, що найімовірніше це означає, що офіційний Київ має погоджувати зі США мету використання другої частини коштів.

Раніше подібну підтримку з боку Вашингтона Україна використовувала на закупівлю зброї.

Додамо, що раніше зброю до України передавали літаками, втім наразі такий варіант неможливий через закриття неба над територією нашої держави. Крім того, українські летовища нерідко стають мішенню для російських обстрілів.

Нагадаємо, напередодні країни ЄС погодили персональні санкції проти Володимира Путіна та Сергія Лаврова через напад на територію України.