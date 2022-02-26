Світ

Новітня зброя та $600 млн. США надає Україні потужну підтримку

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 26 Лютого 2022, 12:15
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