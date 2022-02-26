Світу потрібна вільна та суверенна Україна: Борис Джонсон закликав росіян зупинити війну

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наприкінці другого дня широкомасштабної війни вирішив підтримати українців, нагадавши, що народ Об’єднаного королівства повністю на нашому боці.

Сцени, що розгортаються на вулицях України, – це не що інше, як трагедія.

Джонсон говорить, що минуло покоління чи навіть більше з тих пір, як ми були свідками такого кровопролиття в Європі. Ми всі сподівались більше не побачити такого знову, коли молодих відважних воїнів та невинних громадян вбивають, а танки гуркочуть містами і ракети сипляться з неба.

Народ Великої Британії на стороні своїх українських братів та сестер у цій боротьбі проти цієї невиправданим нападом на вашу рідну землю.

Ми віддаємо честь запеклій відвазі та патріотизму вашого уряду, армії та людей.

Це трагедія для України, і це трагедія для Росії. Проте дії Путіна ведуть до повної ізоляції, підвівши решту населення.

Зустрівшись обличчям з непотрібною та кровопролитною війною, що коштувала незліченну кількість життів невинних українців, політики поки вирішили боротись за допомогою потужних економічних санкцій.

Борис Джонсон звернувся до росіян російською, сказавши що не вірить, що це війна від їхнього імені.

Ця трагедія повинна і буде закінчена. Тому що світу потрібна вільна та суверенна Україна. Слава Україні!

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підбив підсумки другого дня війни та повідомив, що ми боремося як у багатьох містах України, так і на дипломатичному фронті.