Важкий, але сміливий день! Звернення Зеленського ввечері другого дня масштабної війни

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки другого дня повномасштабної війни та повідомив, що ми боремося як у багатьох містах України, так і на дипломатичному фронті.

Вікна публікують повний текст і відео звернення.

– Легше сказати з ким із світових лідерів я ще сьогодні не говорив. Ми це продовжуємо. Я це постійно говорив і працював з президентом Макроном, Шольцом, Рютте, з пані фон дер Ляєн, президентом США Байденом.

Окреслив, якої ще відповіді Заходу на цю агресію очікують українці, і домовився про нову допомогу. Нову підтримку, значну допомогу для нашої держави. Я дякую всім лідерам. Окремо дякую президенту Байдену.

Дуже зрадів, коли побачив новини з дружньої Грузії. Хочу подякувати доброму, прекрасному грузинському народові, який вийшов на вулиці своєї країни і підтримав Україну. Ви справжні друзі. Дякую.

Наша головна мета – закінчення цієї бійні.

Втрати ворога дуже і дуже серйозні. Це сотні вбитих солдатів, які перейшли наш кордон, які перейшли на нашу землю.

Маємо втрати, на жаль, і ми. Українці героїчно чинять спротив агресії. Її неможливо виправдати. Тому окупантам доводиться придумувати усе більше абсурдні звинувачення, щоб говорити хоча б щось.

Необ’єктивні звинувачення від РФ

Впевнений, що ці звинувачення необ’єктивні. В них ніхто не повірить. Не повірять українці, не повірить світ, не повірять і громадяни РФ.

Просто немає і не може бути такої правди, яка б могла пояснити, чому обстрілюють з реактивної артилерії дитячі садочки та житлову інфраструктуру.

У Ворзелі, Київської області, били градами по дитячому будинку. По Охтирці, Сумська область, били ураганами. Під обстрілом були житлові квартали, укриття, дитяча садочки.

Що це за війна проти українських дітей у дитячому садку? Хто вони? Вони теж неонацисти з дитячого садочка? Або це солдати НАТО, які загрожували Росії?

Вбиті і поранені діти – це вирок цьому вторгненню.

Усі, я наголошую усі, повинні зробити те, що тільки можуть, щоб зупинити цю війну.

Кожен день агресія руйнує нормальне життя не тільки в Україні, але й в Росії також, у Європі, у світі. Європейці ще не уявляють, що таке жити, коли під боком таке протистояння.

Маю сказати абсолютно відверто, ця ніч буде більш тяжкою, ніж день. Під ударом багато міст нашої держави: Чернігів, Суми, Харків. Наші хлопці, наші дівчата на Донбасі. Міста півдня України. Особлива увага Києву.

Не можна втратити столицю.

Звертаюсь до наших захисників і захисниць, на усіх фронтах цієї ночі ворог застосує усі наявні сили, щоб зламати наш опір. Підло, жорстко і не по-людськи. Цієї ночі вони підуть на штурм.

Всі ми маємо розуміти, що нас чекає. Цієї ночі ми маємо вистояти. Доля України вирішується саме зараз.

Звернення до цивільних громадян

Кожен цивільний громадянин має бути максимально обережний. Допомагайте, будь ласка, один одному. Особливо людям літнього віку. Самотнім. Тим, кому зараз дуже важко.

За будь-якої небезпеки переходьте в укриття. Кожен, хто вже долучився до захисту України, або може допомогти обороні, зупиняйте ворога всюди, де можете. Закривайте спеціальний знак, який диверсанти залишають на дорогах, будівлях. Спалюйте ворожу техніку усім, чим ви можете.

Якщо для загарбників навіть дитячі садочки – допустима ціль, ви не повинні залишити їм жодного шансу.

Всі думки та молитви українців з нашими військовими. Віримо у них. Дбаємо про них. Захищаємо нашу державу.

Ніч буде важкою. Дуже важкою. Але буде ранок. Слава Україні!

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звернувся до ЗСУ, світу, українців та Путіна.