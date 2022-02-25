Украина

Трудный, но смелый день! Обращение Зеленского вечером второго дня масштабной войны

Даниэла Долотова, редактор сайта 26 февраля 2022, 01:06

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