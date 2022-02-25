Трудный, но смелый день! Обращение Зеленского вечером второго дня масштабной войны

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги второго дня полномасштабной войны и сообщил, что мы боремся как во многих городах Украины, так и на дипломатическом фронте.

Вікна публикуют полный текст и видео обращения.

– Легче сказать с кем из мировых лидеров я еще сегодня не говорил. Мы это продолжаем. Я это постоянно говорил и работал с президентом Макроном, Шольцем, Рютте, с госпожой фон дер Ляен, президентом США Байденом.

Обозначил, какой еще ответ Запада этой агрессии ожидают украинцы, и договорился о новой помощи. Новая поддержка, значительная помощь для нашего государства. Я благодарю всех лидеров. Отдельно спасибо президенту Байдену.

Очень обрадовался, когда увидел новости из дружеской Грузии. Хочу поблагодарить доброго, прекрасного грузинского народа, который вышел на улицы своей страны и поддержал Украину. Вы настоящие друзья. Спасибо.

Наша главная цель – окончание этой бойни.

Потери врага очень и очень серьезны. Это сотни убитых солдат, которые перешли нашу границу, перешли на нашу землю.

Есть потери, к сожалению, и у нас. Украинцы героически сопротивляются агрессии. Ее невозможно оправдать. Поэтому оккупантам приходится придумывать все более абсурдные обвинения, чтобы говорить что-нибудь.

Необъективные обвинения от РФ

Уверен, что эти обвинения необъективны. В них никто не поверит. Не поверят украинцы, не поверят миру, не поверят и граждане РФ.

Просто нет и не может быть такой правды, которая могла бы объяснить, почему обстреливают из реактивной артиллерии детские сады и жилищную инфраструктуру.

В Ворзеле Киевской области, били градами по детскому дому. По Ахтырке, Сумская область, избивали ураганами. Под обстрелом были жилые кварталы, укрытия, детские сады.

Что это за война против украинских детей в детском саду? Кто они? Они тоже неонацисты из детского сада? Или это угрожавшие России солдаты НАТО?

Убитые и раненые дети – это приговор этому вторжению.

Все, я подчеркиваю все, должны сделать то, что только могут остановить эту войну.

Каждый день агрессия разрушает нормальную жизнь не только в Украине, но и в России, в Европе, в мире. Европейцы еще не представляют, что такое жить, когда под боком такое противостояние.

Должен сказать совершенно откровенно, эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом многие города нашего государства: Чернигов, Сумы, Харьков. Наши ребята, наши девушки в Донбассе. Города юга Украины. Особое внимание Киеву.

Нельзя потерять столицу.

Обращаюсь к нашим защитникам и защитницам, на всех фронтах этой ночью враг применит все имеющиеся силы, чтобы сломить наше сопротивление. Подло, жестко и не по-человечески. Этой ночью они пойдут на штурм.

Все мы должны понимать, что нас ждет. Этой ночью мы должны выстоять. Судьба Украины разрешается именно сейчас.

Обращение к гражданским

Каждый гражданский гражданин должен быть максимально осторожен. Помогайте друг другу, пожалуйста. Особенно людям пожилого возраста. Одиноким. Тем, кому сейчас очень тяжело.

При любой опасности переходите в укрытие. Каждый, кто уже присоединился к защите Украины или может помочь обороне, останавливайте врага везде, где можете. Закрывайте специальный знак, который диверсанты оставляют на дорогах, постройках. Сжигайте вражескую технику всем, чем вы можете.

Если для захватчиков даже детские сады — допустимая цель, вы не должны оставить им никакого шанса.

Все мысли и молитвы украинцев с нашими военными. Верим в них. Заботимся о них. Защищаем наше государство.

Ночь будет тяжелой. Очень тяжелым. Но будет утро. Слава Украине!

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к ВСУ, миру, украинцам и Путину.