К ВСУ, миру, украинцам и Путину – новое обращение Зеленского

Очередное обращение президента Владимира Зеленского, опубликованное в обед пятницы, 25 февраля 2022 года.

Вікна публикуют полный текст и видео обращения.

– Канцлер Германии Олаф Шольц вчера сказал о вторжении России в Украину, что Европа такого не видела 75 лет. И это верно. Но это не вся правда.

Это не просто вторжение России в Украину, это начало войны против Европы. Против единства Европы. Против элементарных прав человека в Европе. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются делить, делить границы силой.

Уже второй день города Украины испытывают ракетно-бомбовые удары. Танковые колонны и авианалеты максимально похожи на то, что Европа видела уже давно – во время Второй мировой войны и о чем говорила “никогда снова”. И вот это! Снова есть. Теперь. В 2022 году. Спустя 75 лет после завершения Второй мировой войны.

Уверен, вы это видите – вы все, вся Европа. Но мы не видим всецело, что вы собираетесь с этим делать. Как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине?

Перечислю, что уже случилось. И за это мы благодарны.

Секторальные санкции

США, Канада, Великобритания, Евросоюз, Австралия и Новая Зеландия ввели именно такие секторальные санкции против России. В частности, против всех крупнейших банков. Против крупнейших российских предприятий. Против доступа России к западным технологиям.

Но российские танки все еще стреляют по жилым домам в наших городах. Бронетехника все еще атакует, включая гражданских людей. Обычных граждан Украины.

Европа обладает достаточной силой, чтобы остановить эту агрессию. Чего дальше ждать от европейских стран?

Аннулирование виз для россиян? Отключение от SWIFT? Полной изоляции России? Отзыв послов? Нефтяное эмбарго? Закрытие неба? Сегодня все это должно быть на столе, потому что речь идет об угрозе нам, всем нам, всей Европе. Еще можно остановить агрессию. Нужно действовать без промедлений.

Действовать могут и обычные люди, я уверен, в каждой стране мира, в каждой стране Европы. Выходите на площади своих городов и требуйте мира для Европы, мира для Украины, остановить эту войну.

Выходите, выходите на площади и требуйте окончания войны. Это наше право. Это ваше право.

Когда бомбы падают в Киеве, это происходит в Европе, не только в Украине. Когда ракеты убивают наших людей, это гибель всех европейцев.

Требуйте больше защиты для Европы, больше защиты для Украины – как части демократического мира.

Пока государственные институты в Европе не спешат с очень сильными решениями, каждый европеец в своей столице может уже прийти в наше посольство и предложить свою помощь.

Требуйте также от своих правительств, чтобы Украина получила больше – больше финансовой, больше военной помощи. Ибо эта помощь – это помощь вам. Потому что это помощь Европе. Вы сами себе помогаете.

Если у вас в Европе есть боевой опыт и вы не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу, где это сейчас очень нужно.

Вас уже шантажировали газом. Вас уже унижали. Вас уже хотят расколоть и поделить также, как пытаются сегодня разделить Украину.

Защищайте себя. Также, как мы защищаем себя.

Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины продолжаются бои. Садимся за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей.

А теперь я хочу обратиться к Вооруженным Силам Украины. Стойте крепко. Вы все, что у нас есть. Вы все, что защищает наше государство.

Слава Украине!

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к лидерам ЕС.